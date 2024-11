Algérie: Douanes - 92 affaires de contrebande et de commerce illicite transfrontalier enregistrées du 1er au 7 novembre

Alger — Les services des Douanes ont enregistré, du 1er au 7 novembre, 92 affaires liées à la lutte contre la contrebande et le commerce illicite transfrontalier, impliquant 121 contrevenants, indique lundi un communiqué de la Direction générale des Douanes.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le commerce illicite transfrontalier, les brigades opérationnelles des Douanes, activant sur l'ensemble du territoire douanier, y compris les postes frontaliers, maritimes et aériens, en étroite coordination avec les différents corps de sécurité, ont réalisé une importante saisie, durant la période du 1er au 7 octobre 2024", lit-on dans le communiqué.

Le bilan fait ressortir la saisie de 432 kg de kif traité, 105.260 unités de comprimés psychotropes, 27.928 litres d'huile de table, 8.000 euros, 3.000 litres de carburant et 1.830 cartouches de cigarettes.

Il s'agit également de la saisie de téléphones portables et leurs accessoires, oiseaux, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, équipements sensibles, produits électroménagers, produits alimentaires, fruits et légumes, légumineuses, boissons alcooliques, ustensiles de cuisine, vêtements et chaussures neuves et d'occasion, tissus, munitions de chasse, matériaux de constructions, vélos, véhicules, pièces de rechange, matériel de prospection minière et autres.

Le nombre des contrevenants impliqués dans ces affaires s'élève à 121 dont 16 de nationalité étrangère, tandis que le nombre des moyens de transport utilisés dans la contrebande est estimé à 27 véhicules, en sus de conteneurs.

Des infractions ont également été constatées au niveau des centres d'inspection des colis postaux et des services en charge de l'inspection des voyageurs à travers les points de passage terrestres, les aéroports et les ports, a ajouté le communiqué, soulignant que le montant total des amendes infligées s'élevait à plus de deux (2) milliards de DA.