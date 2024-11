Afrique du Nord: La CEAS Sahara appelle à manifester samedi à Madrid pour réclamer l'autodétermination du peuple sahraoui

Madrid — La Coordination des associations de solidarité avec le Sahara occidental (CEAS Sahara) a appelé toutes les associations, groupes et organisations de solidarité avec le peuple sahraoui à manifester, samedi prochain à Madrid, pour afficher leur soutien au Sahara occidental et réclamer l'autodétermination de son peuple.

"Nous appelons toutes les associations, entités, groupes et organisations à soutenir l'appel et à se joindre à la manifestation pour l'autodétermination du Sahara occidental, prévue le 16 novembre", a-t-elle écrit sur son site internet.

Selon la coordination, la manifestation vise à "dénoncer les accords de Madrid, qui ont condamné le peuple sahraoui à plus de quatre décennies d'exode et de souffrance".

Ces accords signés le 14 novembre 1975 à Madrid par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, établissent les conditions du retrait espagnol du Sahara occidental et la partition du territoire entre le Maroc et la Mauritanie. Mais cette dernière a abandonné toute revendication sur la région depuis août 1979.

La manifestation sera également l'occasion d'"exiger de l'Union européenne (UE) de se conformer aux arrêts de sa Cour de Justice" concernant le Sahara occidental, a ajouté la coordination, affirmant que ces décisions sont d'une "importance capitale".

Elle a rappelé, à ce titre, que la haute juridiction européenne a invalidé deux accords commerciaux entre l'UE et le Maroc, précisant que les ressources naturelles du Sahara occidental ne peuvent être exploitées sans le consentement du peuple sahraoui, légitimement représenté par le Front Polisario.

"Cette décision de justice réaffirme que le Sahara occidental n'est pas un territoire marocain et ne peut donc être inclus dans des accords sans violer le droit international", a-t-elle encore souligné.

La CEAS Sahara, qui a appelé à une "forte mobilisation" samedi à Madrid, veut aussi "rappeler au gouvernement espagnol et à la communauté internationale que la juste revendication du peuple sahraoui à son autodétermination est un droit inaliénable et imprescriptible".

Elle a jugé, à ce titre, "essentiel" que les organisations de la société civile "insistent sur ce message et exigent l'application des résolutions onusiennes, ainsi que le respect de la souveraineté des peuples".

"Avec votre soutien, nous ferons de cette mobilisation un succès et une démonstration de solidarité et d'engagement en faveur de la justice et des droits de l'homme", a-t-elle promis, estimant qu'il était "temps d'élever la voix aux côtés du peuple sahraoui".