Madagascar: Kung-fu/Analamanga - Dix athlètes arrachent leur ticket pour le championnat national

Le championnat de la ligue Analamanga de Kung-fu s'est intensifié ce samedi au Gymnase Couvert d'Ankorondrano, où une trentaine d'athlètes, issus de quatre sections distinctes - Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo, et Tana Ville - se sont affrontés. Les compétitions se sont organisées autour de deux catégories principales : le « Tao Lu » (à mains nues et en armes) et le « Kung-fu Light ». Ces épreuves, alliant technique et agilité, ont permis aux meilleurs de se démarquer, offrant aux spectateurs un aperçu impressionnant de la maîtrise des arts martiaux chinois.

« Avant cette compétition, de nombreux stages et formations ont été organisés pour renforcer le niveau technique des participants », a expliqué Si-Hi-Hou Mizarasoa Randrianirina, président de la ligue Analamanga. Au terme de la journée, dix athlètes se sont distingués et ont décroché leur place pour le championnat national de Kung-fu, qui se tiendra les 14 et 15 décembre prochains au Temple de Pierre Mizaël. « Des regroupements seront organisés pour ces athlètes afin de les préparer au mieux pour cette échéance », a ajouté le président.

L'événement a également été honoré par la présence de personnalités importantes du monde du Kung-fu, notamment le président de la Fédération malgache de Kung-fu, le Grand Maître Avoko Rakotoarijaona.

Tous les résultats : TAO LU : Andriamanampy Tojonirina (mains nues), Ranjamalala Santatriniaina Nirina Nandrianina (mains nues), Rasolonomenjanahary Fenohery (armes), Sehenomalala Noronomena (armes).

KUNG-FU LIGHT : Randrianandrasana Jean De Lyola (-55Kg), Rasolonomenjanahary Navalona (-60Kg), Rafalimanana Sarobidy Narindra (-65Kg), Rasolonjatovo Ylaina Jean Mickael (-70Kg), Randrianasolo Jean Paul (-75Kg), Tsisavihina Zafiny Nobien (-80Kg).