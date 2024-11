Madagascar: David Ralambofiringa - Le projet ODOF, une priorité du ministère de l'Industrialisation et du Commerce

L'industrialisation à grande vitesse est en marche. Partout dans les districts du pays, des unités industrielles s'installent dans le cadre du projet ODOF qui figure parmi les priorités du ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Un avantage pour les économies régionales qui commencent à tirer profit de ce processus d'industrialisation qui vise à la fois le développement agricole et la consommation urbaine.

Impacts directs et palpables

Raison pour laquelle d'ailleurs, le gouvernement, à travers le projet One district one factory (ODOF), piloté par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) prend toutes les dispositions nécessaires pour que l'initiative produise des impacts directs et palpables dans les meilleurs délais. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, a réalisé un véritable périple dans les régions Diana et SAVA pour constater de visu l'avancement des projets en cours.

Et les résultats sont plutôt encourageants puisque, en tout, cinq usines ODOF sont opérationnelles dans ces deux régions à grande potentialité, notamment en produits agricoles qui n'attendent qu'à être transformés. « Le projet ODOF figure parmi les grandes priorités de notre département et nous faisons tout pour que les installations se fassent dans les règles afin de réaliser les objectifs fixés par le président de la République », a déclaré le ministre David Ralambofiringa.

Valeur ajoutée

Une affirmation confirmée sur le terrain à Nosy-Be, où une miellerie récemment installée dans le cadre du projet ODOF arrive à absorber pratiquement toute la production locale de miel. Un problème d'approvisionnement en miel est même constaté à cause de l'insuffisance de l'offre, par rapport à la demande. C'est d'ailleurs pour rechercher les solutions à ce genre de problème, que le ministre de tutelle multiplie les descentes sur terrain. Dans le cas d'espèce, les opérateurs et les coopératives spécialisés dans l'apiculture de la région SOFIA seront appelés à contribution pour l'approvisionnement en miel de l'usine de Nosy-Be.

À Ambanja, l'usine ODOF de broyage de cacao arrive à point nommé pour donner à ce produit une valeur ajoutée et permettre ainsi aux producteurs de mieux écouler leur production. Une aubaine en somme pour ces producteurs quand on sait que cette usine dispose d'une capacité de broyage d'une tonne de cacao par jour. Toujours dans la DIANA, David Ralambofiringa a visité une unité de séchage et de transformation de fruits à Ambilobe. Une occasion également pour lui de proposer des solutions aux bénéficiaires du projet, notamment pour l'approvisionnement en énergie.

Exemple de réussite

Dans la région SAVA, le ministre a commencé sa tournée de travail dans une unité de production de chips à Vohémar. Avec une capacité de transformation de 100 kg par heure, cette usine ODOF profite à une coopérative composée de 100 membres. Un autre exemple de réussite a été constaté à Antalaha, avec une unité ODOF spécialisée dans le séchage et la transformation de fruits et légumes.

L'usine commence à tourner à plein régime et fait le bonheur des producteurs locaux de fruits et légumes qui arrivent à écouler plus facilement. Pour le moment, la production est destinée à la consommation locale et le MIC projette d'aider les exploitants pour la commercialisation de leur production. Muni de code barre, les fruits séchés et emballés aux normes internationales peuvent être proposés à des enseignes de grande distribution. Bref, le projet ODOF est plus que jamais sur la bonne voie. Et le meilleur est encore à venir.