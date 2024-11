Madagascar: Rugby/3FB - Les anciens joueurs désirent prendre les rênes

Le collectif des anciens joueurs attend la nouvelle saison pour récupérer la direction du Club Firaisana-Fanatanjahantena-Fahasalamam-Bahoaka (3FB). L'équipe du président en exercice, Michel Crescent Ramorasata, a été informée.

Les anciens joueurs de 3FB poursuivent leurs revendications face à la situation critique du club, qui évolue dans le championnat TOP12 mais n'a remporté aucune victoire depuis 2009. Lors d'une conférence de presse samedi à Ankaditapaka Avaratra, Jas Nirina Rakotoarimanana, alias Bodhy, et ses coéquipiers ont exprimé leur volonté de reprendre les rênes pour la prochaine saison. « La coupe est pleine. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés alors que le club est en détresse. Nous avons discuté avec le président actuel, mais nos points de vue divergent. Il ne nous permet plus de participer aux décisions techniques», a déclaré leur porte-parole.

Le groupe d'anciens joueurs a souligné que le changement de statut du 3FB est, selon eux, à l'origine de ce déclin. Depuis 2009, seuls des fonctionnaires du ministère de la Santé siègent au bureau exécutif, rendant le club inaccessible aux anciens joueurs. Ils demandent donc l'annulation de ce statut pour revenir à celui établi par les fondateurs en 1965, qui avait porté ses fruits pendant 50 ans.

« Le 3FB a toujours eu un palmarès satisfaisant et figurait régulièrement sur le podium avant 2009. Cela a changé depuis l'arrivée de l'actuel président, Crescent Ramorasata. Nous n'avons aucun problème avec les joueurs actuels, qui nous soutiennent pour la plupart. Nous ne voulons pas non plus perturber leur saison, car il leur reste encore deux matchs à jouer. Mais nous sommes prêts à prendre la relève dès l'année prochaine », a-t-il ajouté.

Ce collectif regroupe une trentaine d'anciens joueurs, à Madagascar et à l'étranger, et prévoit d'aborder ce sujet avec le ministre de la Santé publique.