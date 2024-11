Madagascar: Andry Rajoelina - « Plus de délestage entre 6h et 22h »

Le président de la République s'est adressé à la population lors d'une émission spéciale diffusée sur les médias publics pour la rassurer face aux coupures d'électricité et aux pénuries d'eau.

D'après les informations, les matériaux et équipements destinés à l'installation de 50 MW de parcs solaires à travers le pays ont quitté le port de Toamasina, hier dans la journée, pour être acheminés vers Antananarivo. Dimanche soir, lors de son émission spéciale diffusée sur la télévision et la radio nationales, le président Andry Rajoelina a annoncé que parmi ces 50 MW d'énergies solaires, 20 MW vont approvisionner le Réseau interconnecté d'Antananarivo, tandis que 5 MW seront distribués respectivement à Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara.

Arrivés dans la ville du Grand Port en début de cette année 2024 et reçus en grande pompe par le chef de l'État lui-même, ces équipements vont finalement pouvoir être installés pour résoudre les problèmes de délestage. Face à cet énorme retard d'opérationnalisation qui a porté préjudice à l'approvisionnement en électricité dans la capitale, le chef de l'État pointe du doigt l'incompétence et l'inefficacité de certains hauts responsables, en l'occurrence les ministres qui se sont succédé.

Développement énergétique

Le président Andry Rajoelina reste convaincu que seul le développement énergétique peut amener le progrès. Pour y parvenir, il entend prioriser les énergies solaires. Plusieurs projets vont ainsi être mis en oeuvre. Parmi ces projets figure un investissement sur 105 MW de groupes thermiques, d'une valeur de 28 millions de dollars. Les équipements y afférents sont déjà à Toamasina, a-t-il déclaré. À entendre le chef de l'État, ce parc solaire sera opérationnel d'ici le mois d'avril 2025.

En outre, l'année prochaine, l'État prévoit aussi de mettre en place 250 MW d'électricité dont 150 MW destinés à approvisionner le réseau RIA, et 50 MW de parc solaire flottant qui sera installé sur le Lac Iarivo à Ivato. « Il s'agira du plus grand parc flottant du Continent africain », a-t-il laissé entendre. Et lui d'annoncer au passage que l'État envisage d'augmenter jusqu'à 1000 MW les parcs solaires du pays, dont 750 MW prévus être réalisés grâce à des collaborations avec les partenaires techniques et financiers et des partenariats avec le secteur privé. Pour ce qui est des solutions à long terme, Andry Rajoelina a réitéré l'importance de projets hydroélectriques tels que Ranomafana qui produira 64 MW et qui assure 25% des besoins du RIA, Volobe (120 MW), et Sahofika (192 MW).

Déstabilisation

Actuellement, la réduction des coupures d'électricité est notable au niveau du Réseau interconnecté d'Antananarivo. Le président Rajoelina a déclaré que désormais, il n'y aura plus de délestage entre 6h et 22h, afin de permettre aux Tananariviens d'assurer leurs activités et petits commerces. Il a d'ailleurs profité de cette émission pour rassurer la population, en annonçant que « lors de la période d'étiage de l'année prochaine, il n'y aura plus de délestage grâce à tous les efforts et investissements que nous sommes en train d'entreprendre actuellement ».

Mais pour l'heure, l'État malgache continue de mobiliser un budget colossal pour faire tourner les groupes thermiques. En effet, depuis la dernière descente du président de la République à Ambohimanambola durant laquelle il a ordonné au ministre responsable et au DG de la Jirama de tout mettre en oeuvre pour mettre fin au délestage, l'État doit débloquer 600 millions d'ariary par jour pour l'achat de fuels lourds, et 500 millions d'ariary par jour pour l'achat de gasoil destiné à faire tourner les deux turbines à combustion (TAC 1 et TAC 2). Et ce, outre les 160 millions de dollars par an pour la location au profit de sociétés privées, de groupes thermiques d'une capacité de production de 124 MW.

Mis à part l'inefficacité de certains responsables, le manque d'eau et la saison sèche sont les principales causes du délestage qui fait des ravages à Tana. Le locataire d'Iavoloha annonce un gap de 70% sur les centrales hydroélectriques d'Andekaleka, Mandraka et Farahantsana. Lors de cette émission diffusée sur RNM et TVM, le président Andry Rajoelina a aussi évoqué l'existence d'actes de déstabilisation derrière les manifestations qui surviennent au niveau de certains quartiers pendant les coupures d'électricité. Il a d'ailleurs lancé une mise en garde contre les fauteurs de troubles. Le chef de l'État a aussi annoncé une amélioration des services de la Jirama.