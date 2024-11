Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Seize places à prendre, deux dernières journées de suspense

Mardi soir 19 novembre, on connaîtra l'ensemble des 24 qualifiés pour la CAN 2024. D'ici là, à partir de mercredi 13 novembre, les prétendants devront assurer ou arracher leur place parmi les 16 qui restent à prendre pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires. Si les habituées comme la Tunisie et la Côte d'Ivoire n'ont pas trop de raisons de s'inquiéter, c'est loin d'être le cas du Ghana ou du Gabon, alors que les Comores ou le Botswana ont le droit de rêver.

Ils y sont presque : le Soudan et le Mali sur la bonne voie

Le champion d'Afrique en titre a manqué la qualification dès la quatrième journée en concédant une défaite surprise face à la Sierra Leone. Mais les Éléphants devraient pouvoir prendre le dernier point nécessaire à la qualification face à la Zambie ou le Tchad lors des cinquième et sixième journée. La Tunisie, surprise deux fois par les Comores (0-1 ; 1-1), n'aura probablement pas de mal à assurer également sa 22e participation à la CAN en s'imposant à Madagascar ou chez elle face à Gambie.

Après avoir disputé qu'une seule CAN (2021) lors des six dernières éditions, le Soudan a une grosse occasion de retrouver la Coupe d'Afrique. Deuxièmes du groupe F devant le Ghana et le Niger, les Crocodiles du Nil n'ont besoin que d'un point face aux Nigériens ou les Angolais, déjà qualifiés, pour assurer leur ticket pour le Maroc. Même opportunité pour la Guinée équatoriale qui doit aller chercher le fameux point face à l'Algérie ou le Liberia. Pour le Mali, les données sont simples également même s'il faut une victoire aux Aigles pour être sûrs d'aller au Maroc. Il faudra donc gagner au Mozambique ou à domicile contre l'Eswatini.

Ils peuvent y croire : Comores et Botswana, une nouvelle belle aventure ?

Près de trois ans après sa belle première, et unique, CAN, l'équipe des Comores, est plus que jamais proche d'un retour en Coupe d'Afrique. Invaincus en quatre matches dans la poule A dominée par la Tunisie, les Coelacanthes seront qualifiés s'ils gagnent vendredi en Gambie. Autrement, il leur faudra remporter leur dernier match à domicile face à Madagascar lundi 28 novembre. L'occasion est belle aussi pour le Botswana qui peut revenir à la CAN douze ans après sa seule participation en 2012. Les Zèbres, deuxièmes de la poule C, derrière l'Égypte qualifiée, peuvent décrocher leur billet lors de la cinquième journée s'ils s'imposent à domicile devant la Mauritanie et que le Cap-Vert ne gagne pas face à l'Égypte.

Dans le groupe D où le Nigeria est quasiment qualifié, le second ticket va se disputer entre le Bénin et le Rwanda qui joueront les mêmes adversaires (Nigeria et Libye) lors des cinquième et sixième journée. Le Bénin, qui a un point d'avance, est en meilleure position, mais devra se coltiner le Nigeria à domicile au moment où le Rwanda reçoit la Libye.

Après deux défaites lors des deux premières journées, la Guinée s'est relancée de façon spectaculaire grâce aux cinq buts en deux matches, contre l'Éthiopie, de Serhou Guirassy. Le Syli peut décrocher le deuxième ticket du groupe H derrière la RD Congo s'il bat justement les Léopards et que la Tanzanie ne s'impose pas face à l'Éthiopie. Sinon, la « finale » sera inévitable pour la dernière journée et le déplacement sur la pelouse des Tanzaniens.

Ils sont en grand danger : le Ghana, un « miracle » sinon rien

Pour la première fois depuis 2004, le Ghana pourrait rater la CAN. Ce serait un petit évènement sur le continent pour une équipe présente au dernier Mondial 2022 et qui compte l'un des plus beaux palmarès en Afrique : quatre trophées, 10 finales. Les Black stars n'ont plus leur destin en main et le miracle de la qualification devra passer par le scénario suivant : le Ghana gagne ses deux derniers matches face à l'Angola et le Niger, et le Soudan s'incline en même temps face aux mêmes adversaires...

Dans le groupe C, la Mauritanie ou le Cap-Vert, voire les deux, pourraient manquer la prochaine CAN après avoir réussi un beau parcours en Côte d'Ivoire. La mission de la Mauritanie sera d'aller décrocher la victoire au Botswana d'abord avant de recevoir le Cap-Vert pour la dernière journée. Pour les Requins bleus, il faudra réussir l'exploit de battre l'Égypte à domicile et espérer jouer une « finale » contre... la Mauritanie.

De son côté, le Gabon, bien que deuxième de la poule B, derrière le Maroc, n'est pas à l'abri. Mais les Panthères peuvent se rendre la vie facile en venant à bout du Maroc chez eux pour la cinquième journée. Sinon, l'ultime journée face à la Centrafrique pourrait s'annoncer électrique.

Les pays déjà qualifiés : Maroc (pays organisateur) Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte.

Les pays déjà éliminés : Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi.