Algérie: Attaf assiste à la cérémonie de signature pour la création d'un mécanisme tripartite entre la LA, l'OCI et l'UA de soutien à la cause palestinienne

Riyad — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a pris part, lundi dans la capitale saoudienne, Riyad, à la cérémonie de signature pour la création d'un mécanisme tripartite de soutien à la cause palestinienne entre la Ligue arabe (LA), l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et l'Union africaine (UA), et ce en marge des travaux du Sommet arabo-islamique.

La décision ayant sanctionné les travaux du Sommet de Riyad, a salué la création de ce mécanisme, se félicitant des positions constantes et historiques de l'UA vis-à-vis de la cause palestinienne.

La création du mécanisme tend à mobiliser et à coordonner les efforts et les démarches des trois organisations en soutien à la cause palestinienne, notamment par la tenue de consultations politiques régulières, l'échange périodique d'informations et de données, la prise de positions communes dans les fora internationaux, l'organisation d'opérations de secours humanitaire, ainsi que la programmation d'activités médiatiques et culturelles qui braquent la lumière sur la lutte et la souffrance du peuple palestinien frère.