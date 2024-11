Mali: Le PDG de la société minière australienne Resolute arrêté et placé en garde à vue à Bamako

Brutalement interpellé dans la soirée du vendredi 9 novembre dans un hôtel de Bamako, Terence Holohan, le PDG de la compagnie australienne Resolute propriétaire d'une mine d'or au Mali, a été placé en garde à vue à la brigade du pôle économique, en compagnie de deux de ses collaborateurs expatriés. Au coeur de l'affaire : un litige financier avec les autorités maliennes.

Le PDG et deux cadres de la compagnie aurifère australienne Resolute, propriétaire de la mine d'or de Syama, dans le sud-ouest du Mali, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à Bamako pour discuter de litiges en cours avec les autorités, a confirmé l'entreprise, dimanche 10 novembre.

Terence Holohan et son groupe sont accusés de « faux présumés et d'atteinte aux biens publics ». « Il s'agit d'une affaire de gros sous, confie de son côté à RFI une source proche de l'enquête. Resolute doit beaucoup d'argent à l'Etat malien et ses pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes », précise encore celle-ci.

La junte malienne inflexible

S'ils n'hésitent pas à se défendre devant les enquêteurs, Terence Holohan et les deux collaborateurs avec lesquels il a été placé en garde à vue ne souhaitent cependant pas, pour le moment, se fâcher avec le pouvoir malien. Selon un document officiel consulté par RFI, la compagnie australienne serait prête à faire un effort pour régler une partie de la somme colossale que lui réclament les autorités maliennes. « Resolute s'emploie à trouver avec le gouvernement malien un accord qui garantisse l'avenir à long terme de la mine d'or de Syama. En même temps, sa priorité absolue reste la sécurité et le bien-être de ses employés », affirme l'entreprise qui précise aussi que ses cadres bénéficient du soutien des ambassades et consulats du Royaume-Uni et d'autres pays présents au Mali.

Reste que si aucun consensus n'est trouvé entre les deux parties, les trois hauts responsables de Resolute risquent d'être inculpés, d'autant plus que la junte au pouvoir reste pour le moment inflexible. Resolute détient actuellement 80 % des parts de la société propriétaire de la mine d'or de Syama. Les 20 % restants sont entre les mains de l'État malien.