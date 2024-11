Burkina Faso: Vie des industries - Le ministre du commerce satisfait de la nouvelle dynamique de la SN-SOSUCO et de la MINOFA

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a effectué une visite dans la région des Cascades, le vendredi 8 novembre 2024 à Banfora. Durant ce séjour, il a été dans les locaux de quelques industries dont la Société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et la Minoterie du Faso (MINOFA).

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'artisanat, Serge Poda, était dans les locaux de la Société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et de la Minoterie du Faso (MINOFA). C'était à l'occasion d'une sortie le vendredi 8 novembre 2024 dans la région des Cascades pour visiter ces deux unités industrielles. A la SN-SOSUCO ou encore à la MINOFA, où son équipe a fait escale, Serge Poda a visité les installations des unités de production et échangé avec personnel.

La MINOFA, ex Grands moulins du Burkina (GMB), à en croire le ministre, a traversé des périodes difficiles. « Cette société avait été cédée à des acteurs privés, a connu des difficultés, a été reprise par l'Etat, puis cédée encore à des privés avec encore des nouvelles difficultés », a déclaré Serge Poda. Le ministre Poda a fait savoir que depuis que la MINOFA a été une nouvelle fois reprise par l'Etat, ses états financiers se trouvent aujourd'hui dans une dynamique positive et dégagent petit à petit des excédents nets positifs.

« Ella a été dans une situation déficitaire pendant très longtemps et grâce à une bonne gestion et à toutes les mesures prises par le gouvernement pour l'accompagner, cette société est en train de relever des défis », s'est réjoui le chef du département en charge de l'industrie. Les plus hautes autorités du pays, a-t-il poursuivi, ont instruit de travailler à ce que la MINOFA puisse s'inscrire dans la production de farine à partir des matières premières agricoles locales telles que la farine de maïs, de mil, de blé burkinabè et « toutes les mesures sont prises pour le réussir ».

« Nous avons effectué des missions auprès d'équipementiers à travers trois pays dans le monde, et nous avons conclu des accords pour renforcer les capacités de production de la MINOFA », a-t-il confié.

Rester soudés

Dans le sens de la promotion de l'industrie locale, le gouvernement a récemment pris la décision d'interdire l'importation de la farine de blé au Burkina Faso. Cette mesure, a précisé Serge Poda, a été prise parce que les minoteries dont 5 du secteur privé, avaient commencé à connaitre des difficultés. « Depuis cette interdiction, nous constatons que les activités de toutes les minoteries ont repris, et mieux, certains qui avaient prévu des licenciements font plutôt des renforcements en personnel pour faire face à la demande », a-t-il dit.

A la SN-SOSUCO, le ministre a échangé avec travailleurs et dirigeants sur la vision du président du Faso et de son gouvernement en matière de relance du secteur industriel et particulièrement de la nationale du sucre. Cette société a également connu des difficultés sous la gérance d'acteurs privés, a laissé entendre le ministre Poda. « La SN-SOSUCO vient de loin. Nous avions une unité qui était dans une pente descendante », a fait remarquer le ministre.

La nouvelle vision pour la SN SOSUCO, est de la voir renforcer sa capacité de production de la canne à sucre, du sucre, mais aussi de travailler à moderniser son unité industrielle. Serge Poda a pu également constater le déroulement de la campagne de production de la canne à sucre et après constat, les cultures de canne évoluent bien, selon lui. Il a demandé aux travailleurs de rester soudés afin de traverser cette période de turbulence qu'a connu cette société sucrière.