Afrique: Padel - Fitia et Prisca au tournoi international de Maurice

Deux joueuses malgaches prendront part au Tournoi international de padel à Maurice. Une occasion pour les deux padelistes de mesurer leur niveau à l'international.

Pour acquérir plus d'expériences et renforcer leur savoir-faire, deux joueuses malgaches, Fitia Robinson Andrianafetra et Prisca Razafimamonjy, s'envoleront prochainement pour l'île Maurice. Elles ont été officiellement invitées à participer au Tournoi international de padel dénommé « Beau Plan FIP Star », qui se déroulera du 12 au 17 novembre.

Les deux padelistes auront ainsi l'honneur de représenter et défendre les couleurs de Madagascar dans cette prestigieuse compétition. Celle-ci fait partie du Cupra FIP Tour, un circuit international joué à travers le monde et qui s'inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de Padel (FIP).

Fitia Robinson, avec ses mille trois cent trente points, occupe le numéro un du classement national des joueuses cette année, tandis que Prisca Razafimamonjy, avec ses six cent quinze points, se place à la quatrième place nationale.

Pour Madagascar, c'est la première participation officielle à un tournoi de la FIP, et les deux joueuses sont le premier duo féminin malgache à avoir leur licence internationale. Cette première participation à l'international, grâce à l'initiative de la Fédération Malagasy de Padel (FMP), est soutenue par Bet261, sponsor officiel. Elle s'inscrit aussi dans la mission de la FMP qui vise à offrir aux joueurs malgaches des opportunités de se frotter à l'élite mondiale.

Prendre du plaisir

Fitia Robinson Andrianafetra et Prisca Razafimamonjy auront fort à faire durant leur séjour à Maurice puisqu'elles pourraient faire face à des joueuses classées 26e et 35e mondiales. Vu sous cet angle, le défi est de taille, mais en sport, tout n'est pas mathématique. Nos deux représentantes ont tous les atouts pour briller car lors de l'Open de l'Island Padel Cup en septembre, qui a rassemblé de grandes joueuses mauriciennes et réunionnaises à Madagascar, la paire de Fitia a terminé tout en haut du podium, et celle de Prisca a décroché la médaille de bronze.

« Je suis très honorée d'avoir été choisie, car nous sommes les premières Malgaches à prendre part à un tournoi de la FIP. J'ai déjà vu le niveau des autres joueuses durant l'Open de l'Island Padel Cup au mois de septembre et nous essaierons de prendre du plaisir », confie Fitia Robinson Andrianafetra.

Le duo malgache sera accompagné par le coach Eugenio Raniriharinosy, l'un des premiers promoteurs de la discipline à Madagascar. Cette participation au tournoi international de padel est rendue possible grâce au soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui ne cesse de promouvoir le sport à Madagascar et de soutenir les athlètes.