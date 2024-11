Afrique: CAN 2025 - Un sursaut d'orgueil des Barea attendu

Madagascar jouera les deux derniers matchs qualificatifs à la CAN contre la Tunisie et les Comores, respectivement jeudi et lundi. Les Barea n'auront plus droit à l'erreur.

Les passionnés du ballon rond partagés. Une partie critique à fond les protégés du sélectionneur Romuald Rakotondrabe dans les réseaux sociaux et une autre, les vrais et fidèles fans, ne cesse d'encourager les leurs malgré le bilan négatif après les quatre journées. Madagascar jouera jeudi contre la Tunisie au stade Loftus Versfield à Pretoria en Afrique du Sud à 18 heures soit à 19 heures de Madagascar.

Le match compte pour la cinquième journée qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Quatre jours plus tard, les Barea se déplaceront au Maroc pour le dernier match contre les Coelacanthes, au stade El Hociema, prévu le lundi 18 novembre à 20 heures heure locale soit à 22 heures, heure malgache. Ce derby de l'océan Indien entre dans le cadre de la sixième et dernière journée de qualification. Malgré la très mince chance, les joueurs se disent prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, car aucune des quatre nations dans le groupe A n'a jusqu'ici validé la qualification.

« Nous sommes prêts pour ces deux matchs décisifs à la qualification à la CAN. Je trouve que nous pouvons le faire et nous ne sous-estimons pas les adversaires... Nous savons tous que ces équipes ont accumulé plus de points que nous, donc il faut les surpasser pour aller chercher la victoire. Nous ne pouvons faire autrement que d'arracher la victoire », lance l'ancien attaquant du club thaïlandais Ratchaburi, Njiva Rakotoarimalala.

Sans pression

« Jouer sur une pelouse de qualité nous aide beaucoup à mieux jouer. De plus, le climat nous convient. C'est similaire à celui de chez nous. Tout cela nous mettra plus à l'aise », ajoute-t-il. « Depuis notre départ de Madagascar, je me suis mis dans la tête que je suis ici pour défendre les couleurs nationales et je vais donner le maximum... La Tunisie et les Comores sont de bonnes équipes, les meilleures dans notre groupe. Mais nous sommes prêts à arracher la victoire », confie, pour sa part, Tantely Avotriniaina Rabarijaona alias Dadafara qui fait son come-back au sein des Barea.

Huit joueurs, lors de la double confrontation contre la Gambie, ne seront pas de la partie. Cinq d'entre eux ont été sollicités, mais ne seront pas disponibles pour cause de blessure ou parce qu'ils sont retenus par leur club respectif. Le coach Rôrô a ainsi fait appel à cinq joueurs médaillés de bronze au Chan. Au classement provisoire après la quatrième journée, la Tunisie se hisse en tête créditée de 7 points (+1) devant les Comores (6 points, +1), la Gambie (5 points, 0) et Madagascar à la quatrième place (2 points) après deux matchs nuls et deux défaites. Une défaite ou un match nul sera synonyme d'élimination. Les Barea n'auront donc plus droit à l'erreur.