Madagascar: COI - Edgard Razafindravahy reçoit une délégation de l'OIF

Une rencontre fraternelle. Entre la Commission de l'Océan Indien et l'Organisation internationale de la Francophonie, la coopération coule de source. Un constat confirmé lors de l'audience accordée vendredi 8 novembre par le Secrétaire Général de la COI, Edgard Razafindravahy, à son bureau à Ébène, à une délégation de l'OIF conduite par Nicolae Popescu, ancien vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et composée de cinq autres membres importants.

Cette visite a eu lieu la veille des élections législatives à Maurice. Les échanges ont tourné bien évidemment autour des élections mauriciennes et du renforcement de la collaboration entre les deux organisations.

L'appui au processus électoral des États membres figure dans le projet GPS (Gouvernance, Paix et Stabilité) de la COI, financé par l'Agence française de développement. Ce projet vise également à la mise en oeuvre de processus électoraux crédibles, transparents, pacifiques et inclusifs. Ainsi, le projet GPS compte plusieurs réalisations en 2023-2024 dans les États membres.

L'une des plus grandes réalisations a été la mise en place du Réseau électoral de l'Océan Indien, regroupant les Organes de gestion des élections (OGE) de l'Union des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. Et pas plus tard qu'au mois de septembre, aux Seychelles, la décision de mettre en place une école d'administration électorale régionale a été prise. L'École nationale d'administration de Madagascar et l'administration des Seychelles vont collaborer dans la réalisation de ce projet.

Autre réalisation importante, l'organisation de formations pour les journalistes à la couverture électorale, réalisées en étroite collaboration avec les commissions électorales dans le cadre des élections à Madagascar, en Union des Comores et à Maurice. La formation s'est déroulée à Maurice.

Parmi les perspectives du projet GPS, on note la formation des journalistes sur les « fake news » et la désinformation en période électorale. Il y a également la mise en place du secrétariat du Réseau électoral de l'Océan Indien.

La collaboration entre la COI et l'OIF se fait d'ailleurs de manière permanente. Les échanges sont réguliers avec le bureau régional de l'OIF, basé à Madagascar. Les deux parties envisagent de coordonner davantage leurs activités afin de mutualiser les efforts.