Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines traverse une période de turbulences

Madagascar Airlines en crise : retards de vols, avions en panne et livraisons en attente compliquent les opérations. Explications et mesures pour les passagers.

Madagascar Airlines fait face à une crise sans précédent. Retards de livraison, pannes d'avions et gestion compliquée des vols caractérisent cette période difficile pour la compagnie nationale malgache. Dans un communiqué récent, la société fait le point sur les causes de cette situation et les mesures prises pour limiter l'impact sur les passagers.

Problèmes de livraison des nouveaux avions

Depuis des mois, Madagascar Airlines attend la livraison de deux nouveaux ATR-72, prévue initialement pour le milieu de l'année. « L'arrivée des deux ATR72 est retardée en raison de problèmes d'approvisionnement dans l'industrie aéronautique (pièces détachées, moteurs) et des délais des ateliers de maintenance », précise la compagnie. Leur arrivée, déjà reportée plusieurs fois, est désormais espérée pour la fin de l'année, selon le ministre des Transports, Valéry Ramonjavelo.

Pannes techniques affectant les appareils

La compagnie ne dispose actuellement que de deux avions opérationnels. Plusieurs appareils sont cloués au sol à cause de pannes techniques. Samedi, un Dash Q400 loué auprès de la compagnie sud-africaine Cem Air pour absorber la demande touristique a également subi une panne. Pour combler ce manque, Madagascar Airlines a temporairement loué un Q-300 de cinquante places, en attendant un appareil de remplacement d'ici le milieu de la semaine.

Perturbations des vols et réorganisation des plannings

Les défaillances techniques et les retards de livraison affectent directement les passagers, déjà confrontés à des annulations et des reports de vols. Pour minimiser les désagréments, la compagnie ajuste ses plannings et communique activement avec les clients. « Pour endiguer l'augmentation des passagers bloqués, nous appelons depuis hier les clients prévus voyager lundi, mardi et mercredi [...] pour les inviter à reporter leur voyage sans frais », déclare Madagascar Airlines.

Madagascar Airlines traverse une période de turbulences. Si la compagnie affirme que cette crise est temporaire, les retards de livraison et les défis techniques sont des obstacles de taille à surmonter pour garantir un retour à la normale et satisfaire ses passagers.