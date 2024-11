Afrique: Liste des Barea - Clément Couturier et Loïc Lapoussin grands absents

La Fédération Malgache de Football a publié dans la nuit de dimanche, la liste des vingt-quatre Barea qui disputeront les deux dernières journées de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Madagascar jouera contre la Tunisie, le 14 novembre à Pretoria, puis contre les Comores, au Maroc le 18 novembre.

Huit joueurs qui ont participé à la double confrontation contre la Gambie à la mi-octobre seront absents dans les prochains matchs, à savoir les trois défenseurs Louis Demoleon, Kenji Van Boto et Rajo Razafindrabearimiantra, le milieu Clément Couturier et quatre attaquants : Loïc Lapoussin, Carolus Andréa Andriamahitsinoro, Nicolas Fontaine et Tendry Randrianarijaona.

« Louis Demoleon et Clément Couturier sont blessés. Nous avons appris la blessure de Clément depuis vingt jours. Hakim Abdallah et Berajo ne sont pas libérés. Le club de Berajo, Saint-Denis, disputera la finale de la Coupe de France le 16 novembre. Tendry est encore en train de régler ses dossiers en Égypte... Pour les autres, c'est le choix du sélectionneur», explique le sélectionneur Romuald Rakotondrabe au sujet des cinq joueurs convoqués, mais indisponibles.

L'une des pièces maîtresses, lors des matchs des Barea cette saison, le milieu du Swift Esperange, Clément Couturier, auteur du but contre la Gambie en Tunisie pour le compte de la troisième journée, sera l'un des grands absents. Lapoussin, qui vient de rejoindre son club belge, RU Saint-Gilloise, est quant à lui en pleine forme. Il vient de marquer un but avec son club.

Indisponibles

Le sélectionneur a sollicité cinq Barea médaillés d'or au CHAN en 2023 pour remplacer les absents, dont deux défenseurs : Elysée Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus) et Tantely Avotriniaina Rabarijaona alias « Dadafara » (Disciples FC). Il y a Lalaina Cliver Rafanomezantsoa (CFFA) au milieu ainsi que deux attaquants : Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana dit « Tsiry kely » (Saint-Pauloise), absent lors des matchs contre la Gambie, et Fenohasina Gilles Razafimaro de l'Ajesaia, qui a évolué la saison passée avec Elgeco Plus.

Cinq des joueurs appelés sont sans club, entre autres les anciens éléments du Ratchaburi, Ibrahim Hamada et Njiva Rakotoarimalala. El Hadari Heriniaina s'entraîne depuis quelques semaines avec un club parisien. De plus, le gardien de but Sonny Laiton ne pourra pas encore jouer le match contre la Tunisie en raison de sa suspension après le carton jaune lors du match contre la Gambie. Vingt-et-un joueurs sont déjà arrivés en Afrique du Sud jusqu'à hier, dont treize expatriés dans l'après-midi. Sandro devait arriver hier soir. Arnaud et Thierno sont prévus débarquer ce mardi. L'équipe a effectué une séance d'entraînement hier après-midi au centre de formation de Mamelodi Sundowns

Vingt-quatre joueurs sollicités

Gardiens de but :

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus Madagascar)2-Teva Gardies3-Sonny Laiton

Défenseurs :

4-Rado Niaina Rabemanantsoa (Elgeco Plus Madagascar)5-Elysée Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus Madagascar)6-Thierno Millimino (US Mondorf-Les-Bains Luxembourg)7-Tantely Avotriniaina Rabarijaona (Disciples FC Madagascar)8-Morgan Blaise Jean Pierre (US Orléans)9-Thomas Fontaine (FC Sochaux-France)10-Sandro Denis Tremoulet11-Gueguen Davidson (Villefranche)

Milieux :

12-Ibrahim Amada Samuel13-Rojolalaina Andriamanjato (Saint Pauloise-La Réunion)14-Marco Ilaimaharitra15-Lalaina Cliver Rafanomezantsoa (CFFA)16-Rayan Raveloson Arnaldon (AJ Auxerre-France)17-N'Zi Johan (Lokomotiv Plovdiv-Bulgarie)

Attaquants :

18-El Hadari Heriniaina19-Ryan Ponti (US Orleans-France) 20-Fenohasina Gilles Razafimaro (Ajesaia Madagascar)21-Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana (Saint Pauloise-La Réunion)22-Njiva Rakotoarimalala (Ratchaburi FC-Thailande)23-Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC-Egypte)24-Caddy Warren (Paris FC-France)Coach : Romuald RakotondrabeSerge Rasanda