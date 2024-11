Madagascar: Fihariana soutient le Pôle Stage pour booster l'emploi des jeunes

Le projet Fihariana renforce le Pôle Stage Madagascar pour faciliter l'accès des jeunes aux stages et répondre aux besoins en compétences des entreprises.

Le Pôle Stage Madagascar (PSM) prend un nouvel élan grâce à un partenariat avec le projet Fihariana, qui vise à renforcer l'intermédiation entre étudiants et entreprises. Ce soutien répond aux besoins en compétences du marché malgache et à l'essor économique du pays.

Entraide pour l'emploi des jeunes

L'adéquation entre formation et emploi est plus que jamais d'actualité. Lors d'une rencontre à Anosy, Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), a souligné l'importance du Pôle Stage Madagascar (PSM) dans l'intégration des jeunes diplômés. Le PSM, avec le soutien du projet présidentiel Fihariana, facilite désormais l'intermédiation entre les entreprises à la recherche de compétences et les jeunes diplômés.

Interface numérique pour l'adéquation emploi-formation

« Un site web de PSM spécialisé et interactif est opérationnel en guise d'interface pour les deux parties », précise Tiana Rasamimanana. Cette plateforme permet aux jeunes de mieux cibler les opportunités de stage, un élément clé pour répondre aux besoins spécifiques des industries malgaches.

Besoin de main-d'oeuvre qualifiée

Selon Rasamimanana, « les entreprises industrielles malgaches recherchent de vrais techniciens pour répondre aux exigences de leurs activités. » Pour renforcer ce lien, il prévoit une rencontre avec la ministre de l'Enseignement technique, Marie Marcelline Rasoloarisoa, afin de favoriser une formation professionnelle en phase avec les besoins industriels.

Le projet Fihariana, un appui pour les jeunes

Valérie Zafindravaka, directrice de Fihariana, explique : « Fihariana vise à offrir aux entrepreneurs malagasy [...] un accès à des financements, des formations spécialisées et un accompagnement personnalisé. » Avec ce partenariat, Fihariana permet de former les jeunes et les paysans, tout en créant des emplois durables.

Accès au financement et mentorat pour entrepreneurs

Fihariana se distingue par sa vision inclusive, en soutenant autant les jeunes que les femmes entrepreneures. Le programme propose des financements, allant des microcrédits aux prêts pour des projets d'envergure, ainsi que des formations pour renforcer les compétences des jeunes.

Avec le soutien de Fihariana, le Pôle Stage Madagascar joue un rôle clé dans l'essor économique de Madagascar en facilitant l'intégration des jeunes dans le monde professionnel. Ce partenariat promet de stimuler l'emploi tout en renforçant le tissu économique local.