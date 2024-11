Madagascar: Journée Internationales des Régions - Diana active les préparatifs

Après la région Sava, celle de Diana abritera cette année la 10e édition de la Journée Internationale des Régions. Les préparatifs sont en cours.

La célébration de la 10e édition de la Journée Internationale des Régions (JIR) se déroulera dans la capitale du Nord pendant trois jours, du 20 au 22 décembre, avec un programme ambitieux. Selon les explications du coordonnateur régional du JIR, Théogène Belahy, cette 10e édition vise globalement à renforcer la mise en oeuvre des outils de planification territoriale existant dans la région Diana. Il s'agit d'un projet lancé en 2020, qui concrétise la vision du président de la République selon laquelle « aucune région ne sera oubliée».

Elle a pour objectif de mettre en avant les opportunités d'investissement dans les secteurs clés (tourisme, agribusiness, pêche, économie bleue) afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux. L'initiative favorise le dialogue et les partenariats entre les acteurs, les autorités et les investisseurs potentiels pour un développement harmonieux, tout en mettant en lumière les produits du terroir et les ressources naturelles de la région afin de stimuler leur valorisation et leur commercialisation.

Ce sera aussi une belle occasion pour la région de promouvoir des pratiques durables dans les secteurs d'activité pour garantir la préservation des ressources naturelles tout en développant l'économie locale.

En mission

Durant les trois jours d'activités, un espace de partage d'expériences et de bonnes pratiques sera créé. Une délégation du ministère des Affaires étrangères, dirigée par le coordinateur national, Ulrich Andriatiana, a déjà réalisé une mission à Antsiranana pour constater de visu les préparatifs de cet événement régional.

À cette occasion, la délégation ministérielle s'est entretenue avec les autorités régionales conduites par le gouverneur de la région Diana, Taciano Rakotomanga. Cette rencontre a été suivie d'une réunion hebdomadaire du comité d'organisation pour faire le point sur les avancées des préparatifs. Ensuite, des réunions en visioconférence ont été organisées avec les parties prenantes, comme les ministères des Affaires étrangères, de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, de l'Industrialisation et du Commerce, ainsi que l'EDBM.

Actuellement, le comité d'organisation régional effectue une série de descentes dans les districts pour faire connaître aux populations la JIR et leur apporter plus d'explications.

« L'initiative a pour ambition de soutenir le développement de la région, en offrant une plateforme de rencontres et d'échanges entre les acteurs du développement régional, d'une part, et les missions diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les organismes bilatéraux de coopération et les organisations non gouvernementales établis et représentés à Madagascar, d'autre part », met en avant le gouverneur de la région Diana.

Ce dernier sera prochainement en mission dans la capitale pour effectuer une série de rencontres avec l'ensemble du corps diplomatique à Madagascar, et surtout pour assister à la cérémonie de lancement officiel de cette 10e édition de la JIR.