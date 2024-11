Madagascar: La moitié du financement de la Route du Soleil disponible

Confiant et déterminé, le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, a réaffirmé l'engagement de l'État dans la construction de la Route du Soleil, qui reliera l'extrême sud à l'extrême nord de Madagascar, en traversant le Sud-est, l'Est et le Nord-est de l'île.

« Le financement pour la construction de près de la moitié de cette route de plus de 2 000 km est déjà assuré. Il n'y a donc aucune raison qui puisse empêcher l'État de concrétiser ce projet », a-t-il déclaré hier, à la suite de l'annonce faite par le président Andry Rajoelina, qui a confirmé la réalisation de ce grand projet lors d'une émission spéciale diffusée dimanche sur les chaînes nationales.

La Route du Soleil est déjà tracée. Les travaux consistent surtout à la réhabilitation des routes existantes qui sont dans un état piteux. Une partie des travaux est déjà achevée, comme les routes Vohémar-Ambilobe et Manakara-Irondro. Les travaux de construction d'une autre partie sont en cours ou commenceront bientôt, comme Ambovombe-Tolagnaro, Tolagnaro-Ebakika, Ebakika-Somisika, Masianaka-Vangaindrano, Antsampanana-Toamasina, et Soanierana Ivongo-Mananara Avaratra. Les routes incluses dans le projet dont les travaux de réhabilitation attendent encore des financements sont les routes Farafangana-Manakara, Irondro-Mananjary, Nosy Varika-Mahanoro, et Mahanoro-Vatomandry.

« Nous avons déjà discuté avec les partenaires », poursuit Richard Théodore Rafidison.