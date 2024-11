Madagascar: Cinema - Rakotohavanana, étoile montante d'Unprisoned

Faly Rakotohavanana, jeune acteur malgache, se distingue dans la saison 2 d'Unprisoned aux côtés de Kerry Washington et Delroy Lindo.

À seulement 21 ans, Faly Rakotohavanana, un jeune acteur d'origine malgache, se fait remarquer dans le milieu hollywoodien. Son rôle dans la saison 2 de la série à succès Unprisoned, où il joue aux côtés de stars renommées, marque un tournant important dans sa carrière.

Faly Rakotohavanana, une étoile montante

Faly Rakotohavanana brille dans Unprisoned, une série diffusée depuis juillet, où il interprète Finn, un adolescent captivant. Aux côtés de Kerry Washington et Delroy Lindo, Faly a su marquer les esprits grâce à son interprétation nuancée. Dans une interview avec le blog américain Bossip, il exprime sa reconnaissance : « Dans cette saison, on explore vraiment l'esprit de Finn, ce qui est super cool, surtout parce que c'est moi, Finn ! C'était génial de jouer avec mon enfant intérieur. En rentrant, je suis tellement reconnaissant envers mes parents. Ils m'ont soutenu sans relâche, et je leur dois tout. »

Un rôle prometteur dans Unprisoned

Dans la série, Faly joue le rôle d'un jeune adolescent dont la vie est bouleversée lorsque son grand-père, tout juste sorti de prison, s'installe chez lui. Le scénario plonge le personnage dans des défis familiaux, offrant au public une exploration touchante de l'âme de Finn. Grâce à son jeu émouvant, Faly donne vie à un personnage complexe et plein d'authenticité.

Débuts et parcours artistique

Né d'un père malgache et d'une mère américaine, Faly débute sa carrière en 2014 dans la série Nicky, Ricky, Dicky & Dawn de Nickelodeon. Son parcours se poursuit avec des rôles dans Delete That Post (2016), The Mick (2017), Nightmare Cinema (2018), et Société Secrète de la Royauté (2020). Sa capacité à incarner des personnages profonds et variés en fait une étoile montante à suivre de près dans l'univers du cinéma.

Avec son talent et sa persévérance, Faly Rakotohavanana s'impose comme un jeune acteur à fort potentiel. Sa performance dans Unprisoned n'est que le début d'une carrière prometteuse.