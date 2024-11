Algérie: Le Sommet arabo-islamique salue les efforts du pays en faveur de la cause palestinienne

Riyad — Les dirigeants des pays arabes et musulmans, réunis lundi lors d'un Sommet conjoint à Riyad pour examiner les développements de la situation au Moyen-Orient, ont salué les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne.

La décision adoptée par ce sommet extraordinaire entre la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son rôle dans l'unification du rang palestinien.

Dans un message lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, lors des travaux de ce sommet, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que l'Algérie, depuis le début de son mandat au Conseil de sécurité, a œuvré à maintenir la lumière constamment braquée sur la cause palestinienne, en particulier, et sur les développements de la situation au Moyen-Orient, en général.

Le président de la République a souligné, dans ce contexte, que l'Algérie répondra favorablement à la demande qui lui a été adressée par le Sommet arabo-islamique pour la relance de la question de l'admission de l'Etat de Palestine comme membre de plein droit à l'ONU.