Algérie: Brahim Merad installe le nouveau wali d'El-Oued

El-Oued — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, M. Brahim Merad, a procédé, lundi à El-Oued, à l'installation de M. Larbi Bahloul, nouveau wali d'El-Oued, en remplacement de M. Said Akhrouf, nommé au même poste dans la wilaya de Skikda, dans le cadre du mouvement partiel des walis et walis délégués opéré dernièrement par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Intervenant à cette occasion, M.Merad a indiqué que les objectifs de la feuille de route tracée aux walis par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, sont clairs et visent à atteindre la sécurité alimentaire et économique, à s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et à édifier une économie forte.

Le ministre a indiqué, par ailleurs, que "l'Algérie est ciblée par des forces destructrices", ce qui nécessite, a-t-il dit, son immunisation par tous ses loyaux enfants, à leur tête l'exécutif et les élus de la wilaya".

Et de souligner que les walis concernés par ce mouvement partiel sont tenus de mettre en oeuvre le programme du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, et de contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle capable d'affronter les défis de l'heure.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire a appelé, en outre, à la prise en charge sérieuse des préoccupations du citoyen, de sorte à en faire un citoyen adhérant aux efforts de construction de son pays.

M. Merad a mis l'accent, à ce propos, sur la nécessité d'arrêter une feuille de route de développement local, sur la base d'une étude globale tenant compte des attentes du citoyen, et d'exploiter les potentialités existantes, en partenariat entre l'instance exécutive et les élus locaux.

Il a également évoqué l'Université et l'intérêt de la faire évoluer d'une simple institution académique à une institution contribuant à la création d'entreprises et de micro-entreprises au profit des porteurs de projets.

Le nouveau wali Larbi Bahloul a assuré, pour sa part, être un appui au citoyen dans cette wilaya, à travers la prise en charge de l'ensemble de ses préoccupations, notamment celles liées aux projets de développement.