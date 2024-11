Sénégal: Pour atteindre la souveraineté alimentaire à l'horizon 2050 - L'ISRA mise sur des contrats d'objectifs avec les ministères sectoriels

L'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) est résolu à relever les défis de la souveraineté alimentaire d'ici 2050. C'est à cet engagement que s'est consacré le Comité Scientifique et Technique (CST) de l'ISRA 2024 qui s'était ouvert pour une durée de deux jours, au pôle de recherche de Hann.

Pièce maîtresse de la stratégie de souveraineté alimentaire définie dans le référentiel « Sénégal 2050 », l'ISRA entend jouer pleinement son rôle pour atteindre ses objectifs. Pour ce faire, il travaillera en synergie avec tous les acteurs du système national et international de recherche agrosylvopastorale et halieutique, afin d'améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur.

L'ISRA mise ainsi sur « des contrats d'objectifs avec les ministères sectoriels » pour assurer la prise en compte des orientations stratégiques de la vision « Sénégal 2050 », a déclaré le directeur général de l'ISRA, Moustapha Guèye, lors de son discours d'ouverture de la réunion du Comité Scientifique et Technique 2024.

Abordant les défis posés par le manque de ressources humaines, financières et foncières, le directeur général a exprimé sa confiance dans la volonté politique affichée par les nouvelles autorités, qui se sont engagées à accompagner l'ISRA pour lui permettre de remplir pleinement sa mission et de renforcer son image. À cette fin, le directeur général a annoncé la signature d'un nouveau règlement d'établissement mettant l'accent sur les conditions de maintien et de motivation du personnel scientifique et technique. « Je remercie les autorités d'avoir accordé cette faveur », a-t-il ajouté.

Le directeur général a poursuivi : « Nous venons de dresser le bilan des 50 ans d'existence de notre institut (ISRA) en matière de recherche et de soutien au secteur agricole. Nous avons également défini des perspectives pour 2050, conformément au nouveau référentiel économique du Sénégal. Je peux vous assurer que le soutien de l'État sera sans faille, de sorte que, d'ici deux ans, notre pays n'ait plus besoin d'importer de semences pour garantir sa souveraineté alimentaire. »

Emboîtant le pas, le Président du Conseil d'Administration (PCA) de l'ISRA, Mbaye Sylla Khouma, a rassuré l'assistance en affirmant que, dans un marché des semences estimé à 100 milliards de dollars d'ici 2030, le Sénégal sera prêt à relever le défi. Il a précisé : « Le pays dispose de ressources humaines de qualité, ainsi que d'abondantes ressources en eau et en terres. Aujourd'hui, l'engagement politique est clair. Par conséquent, cet objectif de souveraineté alimentaire est tout à fait réalisable, pour peu que toutes les synergies convergent. »

Impressionné par la composition du Comité Scientifique et Technique de l'ISRA, présidé par la directrice régionale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) en Afrique de l'Ouest, zone sèche, Mme Sylvie Lewicki, le PCA a exprimé sa confiance dans la capacité du Conseil Scientifique et Technique (CST) de l'ISRA à formuler des orientations pertinentes face aux défis de la souveraineté alimentaire à l'horizon 2050.

Pour sa part, Sylvie Lewicki a salué l'engagement politique des nouvelles autorités, qui, selon elle, aura sans doute un effet d'entraînement sur la stratégie de développement durable du Sénégal. « En tant que partenaire, nous saluons et encourageons fortement tous les acteurs à une synergie d'actions pour relever les défis de la souveraineté alimentaire. »