Cameroun: Présidentielle 2025 - Eloundou Essomba mobilise la Méfou-et- Akono pour Paul Biya

Le 06 Novembre 2024 était une journée marquée par les festivités du 42 ème anniversaire de l'accession de Paul BIYA au pouvoir.

Le département de la Mefou-et- Akono dans le Centre était au diapason, avec en vedette, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, membre titulaire du Comité central du Rassemblement democratique du peuple camerounais (RDPC), et non moins ministre de l'Eau et de l'Energie. Le département entier, bastion du parti au pouvoir, était dans l'effervescence des festivités. Gaston ELOUNDOU ESSOMBA s'est assuré une grande mobilisation des militants et sympathisants du RDPC. Toute l'élite de la Mefou-et-Akono était présente, et les retrouvailles étaient belles. La particularité de cette année étant la dernière célébration du chantre du Renouveau avant l'élection présidentielle d'octobre prochain.

« Nous sommes à la veille d'importantes échéances électorales, un tournant majeur et décisif de la vie politique de notre nation. Nous devons accorder sans réserve notre confiance à Son Excellence Paul BIYA et lui réaffirmer notre soutien total et inconditionnel afin qu'il poursuive sereinement son oeuvre à la tête de notre pays », a scandé Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, devant une foule en liesse.

Sur le bilan du du président de la République, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA a fait le choix de l'argumentation. Aussi a-t-il vivement salué, au plan politique, la mise en place des institutions qu'il a qualifiées de stables, solides et durables à l'instar du Sénat, du Conseil constitutionnel qui selon lui, constituent les piliers de la démocratie et du développement durable. Sur ce bilan politique, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA invoque le Code électoral, le Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées, la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme, le Conseil National de la Communication.

Paul Biya, le mendiant de la paix

Le ministre de l'Eau et de l'Energie a dépeint Paul BIYA comme « mendiant de la paix ». Une assertion qu'il a étayée par des arguments : les efforts du chef de l'État dans la résolution des crises telles que celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ou encore celle liée à Boko Haram. « Face aux atrocités commises par les sécessionnistes des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest et des combattants de Boko Haram dans la région de l'Extrême Nord, le président Paul BIYA prône le dialogue, la retenue et l'apaisement comme modèle de résolution des conflits, d'où l'initiative du Grand Dialogue National organisé à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019 et la création du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration pour leur offrir un cadre d'accueil et de réinsertion sociale », a-t-il argué.

Développement économique

De la tribune de Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, nous apprenons que Paul BIYA fait aussi du développement économique, une préoccupation importante. Le membre titulaire du Comité central du RDPC évoque notamment la lutte sans ménagement contre la pauvreté et le chômage des jeunes, l'amélioration des conditions de vie des populations.

« Des évolutions notables et remarquables sont enregistrées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau et à l'électricité. Les infrastructures de mobilité et de connexion technologique, de sport et de culture, le tissu industriel, l'agriculture, l'élevage et la pisciculture ne sont pas en reste », fait savoir Gaston Eloundou Essomba.

Paul BIYA, candidat de la Mefou-et-Akono en 2025

Fort des arguments développés, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA a invité Paul BIYA "le champion national du RDPC" à se porter candidat pour la prochaine présidentielle, tout en invitant tout les militants et sympathisants à se mettre activement au travail pour préparer cette échéance.

« J'en appelle à la vigilance de tous les instants pour barrer la voie aux démons de la division, de la désinformation et aux marchands d'illusions qui écument nos villages », a enfin scandé le ministre de l'Eau et de l'Energie, au cours d'une célébration était placée sous le thème :

« mobilisons-nous comme un seul homme derrière le Président Paul BIYA pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale».

C'est donc en leader politique serein, que Gaston ELOUNDOU ESSOMBA a battu le rappel des troupes pour une victoire de Paul BIYA à la prochaine élection présidentielle.

Réaction et commentaire de Zephirin Koloko

«Prouvons une fois de plus qu'Akono constitue un rempart sûr et indéboulonnable du RDPC sur lequel notre Président National, Son Excellence Paul BIYA peut logiquement compter, pour remporter dans la transparence et sans bavures, l'élection présidentielle de 2025 ». Ainsi parlait Gaston Eloundou Essomba lors de la célébration de l'an 42 de l'accession du président Biya à la magistrature suprême. Le membre titulaire du Comité central du RDPC a, comme à son habitude, capté les grands enjeux politiques qui bercent la vie de la Nation camerounaise.

Dans l'immédiat, si on peut ainsi dire, la présidentielle 2025, qui devrait se tenir au mois d'octobre a inspiré la prise de parole du ministre. Comme à l'accoutumée, Gaston Eloundou Essomba, qui n'est pas un ouvrier de la dernière heure, a déjà retroussé ses manches pour préparer la victoire éclatante du champion national du RDPC, à l'issue de la prochaine présidentielle. Il faut le dire, le Ministre de l'Eau et de l'Energie a toujours brillé par son niveau de mobilisation en faveur de l'homme du 06 Novembre et ses idéaux. Ses co- légionnaires du RDPC ne tarissent pas d'éloges et de reconnaissance à l'endroit de celui qui a fait de la Mefou-et-Akono un bastion imprenable du RDPC.

On se rappelle qu'en 2018, à l'occasion de la présidentielle, la Mefou-et-Akono, le département dont il ( Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, Ndlr) est originaire, avait levé 40 millions de francs cfa. « La Mefou-et-Akono n'a pas un autre candidat », avait alors martelé Gaston ELOUNDOU ESSOMBA. Un montant qui avait permis d'organiser sereinement la campagne électorale. Le résultat, on le connaît tous. Ce fut un raz-de-marée sans appel pour le candidat naturel du RDPC.

En 2020, à l'occasion des municipales et des législatives, bis repetita. Ce département de la région du Centre sera l'un des rares, à l'issue des consultations du 09 février, à afficher des chiffres affolants. Plus de 90% des voix au profit du parti au pouvoir et un taux de participation qui se situait à plus de 70%. Il ne restera plus que des miettes pour l'opposition. Une démonstration de force orchestrée par Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, alors président de la commission départementale de la campagne du Rdpc pour la Mefou-et-Akono.

C'est à travers son travail acharné que le membre titulaire du Comité central du RDPC parvient à laisser ses pourfendeurs sans arguments . Il est la plaque tournante de toutes les étapes des campagnes pour assurer le plébiscite de Paul Biya. Il ratisse large, se déploie dans les localités, constitue des équipes, prend des risques. Grands meetings, rencontres, porte-à-porte, tout y passe. Les résultats sont probants.

Pour 2025, il a commencé la bataille. Il s'apprête à démontrer une fois de plus que le serviteur de Paul Biya qu'il est, contribuera à l'édification d'une montagne électorale pour le démiurge ".