Burkina Faso: Inauguration d'un Centre de traitement mutualisé d'or à Djikando à Gaoua.

Le Burkina Faso a inauguré le lundi 11 novembre 2024 un nouveau Centre de traitement mutualisé d'or à Djikando, dans la commune de Gaoua. Cette infrastructure, dotée de technologies modernes et respectueuses de l'environnement, s'inscrit dans un effort national pour encadrer l'exploitation aurifère artisanale et maximiser les retombées économiques pour les communautés locales.

Ce centre s'ajoute à l'unité de traitement de Méguet, lancée en mars 2024, constituant ainsi un réseau d'infrastructures pilotes destinées à soutenir les artisans mineurs dans le cadre d'une exploitation plus sûre et plus durable.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Doulaye Sanou, secrétaire général du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, a souligné l'importance de ces sites en tant qu'outils d'encadrement pour l'exploitation aurifère artisanale. Selon lui, ces infrastructures sont conçues pour offrir une alternative aux pratiques minières traditionnelles, souvent marquées par l'utilisation de produits chimiques dangereux tels que le cyanure et le mercure, qui posent de graves risques pour la santé des travailleurs et l'environnement.

Le nouveau centre de Djikando permet ainsi aux artisans de traiter le minerai de manière plus écologique, sans recourir à des produits toxiques. Grâce à cette approche, le Burkina Faso espère améliorer la sécurité des exploitants miniers tout en réduisant les impacts environnementaux négatifs associés à l'exploitation artisanale de l'or. Ce modèle de traitement est également un levier pour promouvoir des pratiques minières responsables et durables, qui pourront être reproduites à travers le pays.

Ces initiatives sont en ligne avec la politique du gouvernement burkinabé visant à formaliser et professionnaliser le secteur minier artisanal, un secteur qui représente une part importante de l'économie nationale et qui emploie des milliers de personnes. La mise en place de telles infrastructures constitue également un pas vers la régulation de ce secteur, souvent confronté à des défis tels que l'exploitation illégale et la gestion des ressources naturelles.