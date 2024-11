Togo: Des objectifs clairs pour une intégration régionale renforcée

L'édition 2024 de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) s'est ouverte lundi à Lomé, dans une démarche visant à améliorer la mise en oeuvre des réformes communautaires.

Cet exercice, essentiel pour évaluer les progrès réalisés par les États membres, s'inscrit dans la finalité prévue par le Traité de l'Union : créer un cadre harmonisé et incitatif pour l'investissement, dans le but de favoriser un développement économique, social et humain harmonieux.

La revue annuelle a pour objectifs principaux :

Améliorer la qualité et le niveau de mise en oeuvre des réformes communautaires, des politiques et programmes régionaux ;

Faciliter la transposition des directives communautaires dans les délais impartis ;

Renforcer le dialogue et la concertation nationale entre le Togo et la Commission de l'UEMOA dans le cadre des interventions régionales ;

Identifier les obstacles entravant l'exécution des chantiers communautaires et proposer des solutions adaptées.

Cette rencontre est également l'occasion de revisiter en profondeur les réformes et politiques communautaires, en vue de déceler les problèmes spécifiques qui affectent leur mise en application et de faire le point sur les programmes et projets en cours d'exécution au Togo.

Pour cette édition 2024, les réformes examinées concernent trois domaines prioritaires :

La gouvernance économique et la convergence : Assurer la stabilité macroéconomique et renforcer la discipline budgétaire dans les États membres.

Le marché commun : Promouvoir l'intégration économique régionale à travers la libre circulation des biens, des services et des personnes.

Les politiques sectorielles : Soutenir des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'environnement et l'éducation.

Ces thématiques reflètent les enjeux actuels de l'espace UEMOA dans un contexte mondial en constante évolution.

Pendant trois jours, les travaux réunissent l'équipe technique de la Commission de l'UEMOA, les experts et les points focaux nationaux des différents départements ministériels togolais. Ensemble, ils évalueront l'état d'avancement des réformes au Togo et partageront des expériences pour formuler des solutions innovantes.

La présence des collaborateurs des ministères sectoriels témoigne de l'engagement du gouvernement à faire de cette revue un véritable levier de progrès.

À l'issue des travaux, les résultats seront consignés dans un mémorandum qui sera soumis à l'examen du gouvernement et du président de la Commission de l'Union, Abdoulaye Diop, lors de la rencontre consacrée au volet politique de la revue.

Le Togo entend non seulement répondre aux exigences de l'UEMOA, mais aussi positionner le pays comme un acteur clé du développement dans l'espace communautaire.

Le volet technique de la rencontre est présidée par la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, et Alioune Sene, représentant de la Commission de l'UEMOA à Lomé.