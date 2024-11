Maroc: Le programme GO SIYAHA fait escale à El Jadida, sous le signe de la dynamisation du secteur touristique dans la province

El Jadida — La dynamisation du secteur touristique a été au centre d'une rencontre tenue récemment à El Jadida dans le cadre du programme GO SIYAHA.

Organisé par la délégation du tourisme et le Centre Provincial du Tourisme (CTP), en partenariat avec Maroc PME, cet événement a réuni plus de 90 opérateurs du tourisme (hôteliers, restaurateurs, agences de voyages et transporteurs...) d'El Jadida et Sidi Bennour, tous venus découvrir comment GO SIYAHA peut contribuer à diversifier et dynamiser l'offre touristique locale, selon un communiqué du Programme.

El Jadida : une destination aux atouts multiples

GO SIYAHA a mis en avant le potentiel exceptionnel des provinces d'El Jadida et Sidi Bennour. Avec 130 km de plages, des forêts luxuriantes et l'oued Oum Rbiaa traversant un arrière-pays varié, la région est idéale pour le tourisme balnéaire et les sports nautiques, notamment autour de la plage de Sidi Bouzid et de la lagune de l'Oualidia.

Outre ses paysages naturels, El Jadida abrite un riche patrimoine historique, notamment la cité portugaise classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la médina d'Azemmour et la forteresse de Boulaaouane. Les traditions locales telles que la fantasia, la fauconnerie, l'artisanat et la gastronomie ajoutent une dimension authentique à l'offre touristique, offrant aux visiteurs une expérience culturelle unique.

Un programme engagé pour une offre touristique diversifiée

Les professionnels du secteur ont salué l'engagement de GO SIYAHA à soutenir l'investissement, l'assistance technique et le développement durable. Ce programme est perçu comme un levier clé pour répondre aux besoins d'un marché en évolution constante, tout en valorisant les richesses culturelles et naturelles de la région.

Cette rencontre a permis aux acteurs locaux de renforcer l'attractivité d'El Jadida en proposant une offre variée et adaptée aux attentes des visiteurs marocains et internationaux.

A noter que le programme GO SIYAHA offre aux entreprises touristiques un accompagnement complet pour renforcer leur compétitivité et favoriser leur croissance. Il est ainsi structuré en trois volets, à savoir l'appui à l'investissement avec des primes de 30 % pour les projets d'hébergement associés à une offre d'animation, et de 35 % pour les projets d'animation seuls, avec un plafond de 10 millions de dirhams.

Il offre également une assistance technique qui couvre jusqu'à 90 % des coûts de conseil en stratégie, opérations, développement des marchés et transformation digitale, avec un maximum d'1 million de dirhams. Ainsi qu'une croissance verte avec une prime de 40 % pour les projets de développement durable, encourageant les pratiques écoresponsables dans le secteur touristique.