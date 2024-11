Afrique: Le CPS de l'UA souligne le rôle central des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité

Addis — Abeba - Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a souligné le rôle central des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité et la nécessité de représenter efficacement les femmes dans les processus de paix aux niveaux national, régional et international.

Dans un communiqué publié lundi et ayant sanctionné sa réunion sur "l'Interdépendance entre les Femmes, Paix et Sécurité", tenue le 31 octobre, le CPS de l'UA a plaidé pour une participation accrue des femmes aux Opérations de Soutien de la Paix et à assurer la mise en œuvre effective de la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le CPS a également réaffirmé l'engagement de l'UA à promouvoir la participation significative et le leadership des femmes dans les processus de paix, y compris dans les Opérations de Soutien à la Paix, appelant à l'implication des femmes dans tous les domaines de la paix, y compris la conception des processus de paix et leur mise en œuvre.

Le Conseil a aussi condamné fermement toute forme de violence perpétrée contre les femmes dans les situations de conflit et de crise, et dans d'autres situations, en particulier lors de la participation des femmes aux Opérations de Soutien à la Paix, et appelé à une tolérance zéro pour la violence sexuelle et sexiste à l'égard des femmes, et à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes.

Le CPS a en outre appelé toutes les parties à un conflit à respecter les règles du Droit international, en particulier celles relatives à la protection des femmes, soulignant la nécessité d'adopter une perspective fondée sur le genre dans les Opérations de Soutien à la Paix, lit-on notamment dans le communiqué.