Maroc: Le politologue Jean-Marie Heydt présente à Genève son dernier ouvrage 'Le Sahara marocain - Terre de lumière et d'avenir'

Genève — "Le Sahara marocain : Terre de lumière et d'avenir", dernier ouvrage du politologue franco-suisse Jean-Marie Heydt, a été présenté lundi soir au Club suisse de la Presse à Genève, en présence d'une pléiade de personnalités suisses et d'acteurs associatifs marocains venus de Suisse et d'autres pays d'Europe.

Dans la préface du livre à paraître jeudi, l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, salue "un ouvrage magnifique qui présente toute la beauté et la complexité du Sahara", félicitant l'auteur pour l'approche historique "singulièrement intéressante" du Sahara qu'il propose au lecteur, conduisant ensuite à une description de la richesse et de la diversité de la région, de ses multiples possibilités économiques et sociales et de son dynamisme souvent méconnu.

Réaffirmant que la proposition marocaine d'autonomie est "la base la plus sérieuse, crédible et réaliste, toujours sous les auspices des Nations Unies, pour trouver une solution mutuellement acceptable" au conflit autour du Sahara marocain, M. Zapatero souligne que cette région est "pleine de possibilités et nous devons, en tant qu'amis du Maroc, oeuvrer à sa prospérité".

L'ouvrage de 352 pages magnifiquement illustré offre un regard nouveau sur le Sahara et la dynamique de développement en cours. L'auteur se présente en "observateur" des politiques publiques qui découvre l'ampleur des réalisations contribuant au mieux vivre des populations locales.

Il commence par retracer les repères historiques de cette zone géographique depuis les origines millénaires, avant de brosser un tableau de la situation actuelle à la lumière de la régionalisation avancée, soulignant que le Sahara constitue désormais une terre de croissance, d'inclusion sociale et de solidarité régionale.

Le livre met en avant l'importance des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires réalisées, ainsi que le potentiel de la région en termes d'énergies renouvelables et de développement de l'hydrogène vert.

Il s'attarde surtout sur l'impact de certains projets d'envergure comme le Port Dakhla Atlantique, appelé à jouer un rôle important notamment dans le transport de l'électricité verte, faisant de Dakhla, un hub atlantique et leader d'une Afrique prospère.

Lors du débat, animé par la présidente du Club suisse de la Presse, Isabelle Falconnier, l'auteur a précisé que l'ouvrage loin d'être une recherche académique, est le fruit d'échanges et interactions passionnantes avec les habitants du Sahara, offrant à découvrir, en toute modestie et indépendance, cette "terre de lumière et d'avenir".

L'échange avec l'assistance a permis de jeter davantage la lumière sur les évolutions opérées dans les provinces du Sud qui reflètent la dynamique de développement dans tout le Maroc.

"En l'espace de 25 ans, le Royaume a fait un bond de développement de 50 ans", a-t-il affirmé, soulignant que la prise en compte des intérêts de la population est le fil conducteur qui guide les politiques publiques impulsées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

D'autres intervenants parmi les acteurs associatifs présents ont enrichi le débat par des mises en perspective et des éclaircissements notamment sur les liens ethniques, culturels et spirituels qui ont de tout temps existé entre les habitants du Sahara et les populations du reste du Maroc.

"La diversité est un facteur qui nous unit plus qu'il nous différencie", a tenu à souligner, à ce propos, la présidente de l'Observatoire international sur la paix, la démocratie et les droits de l'Homme, Aïcha Douihi, qui est originaire des provinces du Sud.

Jean-Marie Heydt est enseignant-chercheur, observateur et expert international auprès d'organisations publiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages récents, dont "Mohammed VI, La vision d'un Roi : actions et ambitions" (Éditions Favre, 2019).