Ile Maurice: Vague rouge dès le début de l'exercice de dépouillement

Dans la circonscription n°4, la tendance se dessinait déjà dès le début de l'exercice de dépouillement vers midi, hier. Le premier pointage est tombé vers 17 heures, mais les candidats et partisans n'ont pas attendu pour célébrer.

Au début de la journée, le retard avait occasionné quelques légères tensions. De plus, certains agents n'avaient pas accès au centre. Mais Akhil Ramdahen, le Returning Officer, a vite calmé les choses et a trouvé des solutions. La tendance pour la circonscription Port-Louis-Nord-Montagne-Longue se dessinait déjà très tôt.

Alors que le dépouillement était toujours en cours, la pression retombait dans la circonscription no 4 vers 16 h 30, hier.

Environ une demiheure après le début du dépouillement, Subhasnee Luchmun Roy, députée sortante de l'Alliance Lepep, a quitté l'enceinte de l'école. Adrien Duval l'a suivie de près. Les agents sont partis au même moment. Quant à Joe Lesjongard, le troisième candidat de l'Alliance Lepep de la circonscription et ministre de l'Énergie sortant, qui cherchait un cinquième mandat dans la circonscription n°4, il n'était pas présent. Le deuxième pointage, qui est tombé peu après 18 heures, a confirmé la tendance. La différence de voix entre les candidats des alliances se creusait de façon considérable.

Le dépouillement a débuté vers midi et dans le calme à la circonscription no 4, où un important dispositif policier a été mis en place, hier.

Ashok Subron, qui a été le premier à parler des résultats, a attribué cette victoire au mauricianisme. «C'est une leçon pour tous les partis. Lepep pa kontan kan tous so morisianism. Bizin pa badinn ek nou drapo nasional ek zot inn tous sa dan sa eleksionla.» Il a aussi affirmé que l'assassinat de Soopramanien Kistnen avait pesé dans la balance. La priorité désormais, a-t-il ajouté, était de mettre le programme en oeuvre. «C'est la première fois que des changements constitutionnels aussi importants ont un mandat populaire.»

Les couleurs de l'Alliance du changement ont été brandies à foison et avec la fierté des gagnants dans la circonscription Port-Louis-Nord-Montagne-Longue, hier.

La constitutionnalisation de la révocation des députés, les élections municipales, les droits socio-économiques et les droits de la nature seront les priorités. «Mais il y a aussi tout ce qui se fera immédiatement, comme la baisse des prix.» Ashok Subron est aussi revenu sur la contribution de Rezistans ek Alternativ dans cette victoire. «Il y a eu une humble mais significative contribution des papillons.»

Duval Adrien en mode «sneak peek» hier matin, avant de quitter les lieux, ainsi que Subhasnee Luchmun-Roy, tous deux de l'Alliance Lepep, vers 13 heures.

Anabelle Savabaddy, qui est élue en tête de liste, estime que la victoire est attribuée au travail acharné. «Cette circonscription a été orpheline pendant dix ans. Nous serons des députés de proximité. Zot pou kapav kont lor nou pou reprezant zot dignman dan Parlman.» Ludovic Caserne, qui était face aux électeurs pour la deuxième fois, s'est dit fier de la victoire. Il a réitéré le fait que, pendant dix ans, il n'y avait pas eu de développement et qu'il allait s'assurer que cela ne se reproduise plus.

************

Début difficile : appel au calme

À l'ouverture des portes du centre, la foule était incontrôlable. Il a fallu l'intervention des policiers et des agents pour empêcher la foule de pénétrer le lieu où les chiffres étaient compilés. Les portes ont été fermées en urgence. Les tambours et pétarades ont commencé tôt. Il a fallu l'intervention des candidats pour ramener le calme afin que l'exercice puisse se poursuivre. Anabelle Savabaddy et Ashok Subron ont raisonné la foule, alors que Ludovic Caserne est descendu parmi les partisans pour les ramener à l'arrière de l'école afin que les officiers puissent compléter le travail.

************

La fête

Dans l'école, les T-shirts aux couleurs de l'Alliance devenaient de plus en plus visibles. En dehors du centre, c'était une toute autre ambiance. Jeunes, moins jeunes, enfants, hommes et femmes étaient rassemblés dès le début de l'après-midi. La foule bougeait au son des vuvuzelas et des klaxons des véhicules prêts pour le rallye. Parmi les partisans, un homme qui arborait lui aussi le t-Shirt de l'Alliance du changement. Mais il ne se dit pas partisan. «Kan ou koz tel tel kominote, nou pa kontan sa. Kan ou tous internet, pa bon. Seki pe vini la osi bizin fer tansion», a-t-il dit. Car ces élections, a-t-il poursuivi, sont la preuve que les Mauriciens ne sont pas attirés par l'argent.

************

Les 6 premiers

Savabaddy, Anabelle (L'Alliance du changement) 27 718 voix

Subron, Ashok (L'Alliance du changement) 26 232 voix

Caserne, Ludovic (L'Alliance du changement) 26 194 voix

Duval, Adrien (L'Alliance Lepep) 14 639

Luchmun-Roy, Subhasnee (L'Alliance Lepep) 14 234 voix

Lesjongard, Joe (L'Alliance Lepep) 13 834 voix