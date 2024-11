Ile Maurice: Victoire sans surprise pour l'Alliance du changement

La victoire d'Eshan Juman, de Shakeel Mohamed et d'Aadil Ameer Meea de l'Alliance du changement était pressentie d'avance et cela s'est confirmé, hier, avant même que le premier pointage sur 5 000 bulletins ne soit publié peu après midi. Dans chaque salle de classe de l'école Jean Lebrun, l'on pouvait entendre répétitivement les noms des trois députés sortants de l'Alliance du changement avec une longueur d'avance considérable de leurs adversaires de l'Alliance Lepep, soit Mahmad Khodabaccus, Salim Abbas Mamode et Abdoullah Etwarooa.

Les agents de l'Alliance du changement, eux, étaient confiants et affichaient un large sourire dès l'ouverture du centre de dépouillement alors que du côté de l'Alliance Lepep, ils étaient presque effacés. D'ailleurs, après le premier pointage sur 5 000 bulletins, plusieurs d'entre eux avaient déjà compris que c'était peine perdue et avaient décidé de quitter l'école Jean Lebrun.

Si l'on a vu défiler dans l'enceinte du centre, dès tôt le matin, un Shakeel Mohamed et un Aadil Ameer Meea confiants, Ehsan Juman a lui fait son entrée un peu plus tard, tout aussi décontracté. Questionné, il a soutenu qu'il saluait ses adversaires qui s'étaient «inclinés devant la vérité». Avant d'ajouter que ses colistiers et lui avaient mené une campagne «propre sans entrer dans la bassesse». Pour l'élu rouge, le travail débute. «Responsabilite ki nou pou bizin pran, li enorm», a-t-il fait valoir.

Shakeel Mohamed a un peu plus tard dans l'après-midi, tout sourire, confié que malgré les attaques auxquelles il avait dû faire face - qui a eu son effet -, «nou kinn gagne finalman». Il a remercié la population pour son soutien. «Je serai le vice-Premier ministre de tous les Mauriciens, de toutes les communautés, sans barrière.» Le futur n°3 du prochain gouvernement a souligné que c'était un message fort de la population qui démontrait qu'elle ne croyait pas dans «le communalisme»*. «Elle croit dans les paroles de l'hymne national», a-t-il dit. D'ajouter que c'était sa quatrième victoire dans la circonscription n°3. «Même si nous savions que nous allions avoir une victoire confortable, nous avons fait une campagne intensive. Nou finn pas enn tre bon moman... Là maintenant, c'est à la réconciliation nationale. Nou pa pou rezet personn.»

Aadil Ameer Meea a lui aussi remercié les électeurs du n°3 qui avaient contribué à sa quatrième victoire dans cette circonscription: «Quand on compare nos résultats à ceux de nos adversaires, on note le rejet total de l'électorat contre le gouvernement sortant. Maintenant, nous avons un grand chantier devant nous ; il est important de remettre le pays sur les rails.»

L'ambiance était déjà très électrique à environ 14 heures, avec des centaines de partisans qui s'étaient amassés dans l'enceinte et à l'extérieur de l'école pour fêter la victoire de leurs trois députés.

Les 6 premiers

Juman Ehsan (L'Alliance du changement) 18 648 voix

Mohamed Shakeel (L'Alliance du changement) 18 055 voix

Ameer Meea Aadil (L'Alliance du changement) 17 448 voix

Etwarooah Ibrahim (L'Alliance Lepep) 3 907 voix

Abbas Mamode Salim (L'Alliance Lepep) 3 679 voix

Khodabaccus Mahmad (L'Alliance Lepep) 2 969 voix