Afrique de l'Ouest: À Dakar, l'UEMOA procède à une évaluation de ses réformes, projets et programmes au Sénégal

Dakar — L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a entamé, lundi, à Dakar, une évaluation annuelle de ses réformes, politiques, projets et programmes au Sénégal.

Lors de cette rencontre de trois jours, des experts de l'UEMOA et des représentants de l'État du Sénégal vont examiner 132 textes réglementaires et six projets et programmes communautaires, indique un document de l'organisation.

"L'exercice de la revue qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le processus d'identification des facteurs [susceptibles d'entraver les] efforts communautaires", a expliqué Amadou Tchambou, le représentant de l'UEMOA au Sénégal.

"La revue réalisée en 2023 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires [au Sénégal]. Les performances enregistrées par le Sénégal en 2023 révèlent un taux moyen de mise en oeuvre des réformes de 77,53 %", indique un document de la Commission de l'UEMOA.

Il rappelle que cette revue annuelle, qui se tient dans chacun des huit pays membres de l'organisation, a été instituée en octobre 2013.

Elle sert à accélérer l'application des réformes, politiques, projets et programmes communautaires au sein des pays membres, et à approfondir l'intégration régionale.

"On n'a plus besoin de prouver que, dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations et relever les nouveaux défis", a souligné Alioune Ndiaye, un conseiller technique du ministre sénégalais des Finances et du Budget.

S'exprimant lors de cette 10e revue annuelle, M. Ndiaye assure qu'elle donnera "un coup d'accélérateur" à la mise en oeuvre des réformes, politiques, projets et programmes de l'UEMOA au Sénégal.

Il a félicité les experts nationaux pour leur volonté de "faire du Sénégal un bon élève" de la mise en oeuvre des réformes communautaires.

La revue annuelle a l'avantage de promouvoir "une saine émulation" au sein des États membres de l'UEMOA, selon Amadou Tchambou.

Elle leur a permis d'obtenir de bons résultats en matière d'intégration régionale et de mise en oeuvre des projets et programmes, selon M. Tchambou.

Les conclusions de la réunion de trois jours feront l'objet d'un mémorandum, qui sera soumis au gouvernement et au président sénégalais, ainsi qu'à la Commission de l'UEMOA, selon le représentant de cette organisation au Sénégal.