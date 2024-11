Sénégal: Campagne 2.0 - La bonne affaire des influenceurs et créateurs de contenus

En plus des médias classiques de masse et d'autres supports de communication, les réseaux sociaux constituent un théâtre d'expression favori des acteurs politiques au bonheur des influenceurs et créateurs de contenus plus que jamais sollicités en période électorale. Les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain ne font pas exception.

Pour s'attirer l'électorat en grand nombre au soir de ce scrutin législatif, les acteurs politiques sollicitent les influenceurs et créateurs de contenus digitaux, comme Amary Seck, un jeune étudiant régulièrement convoité.

Inscrit en licence de droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le jeune Seck dit être suivi par plus de 60 000 followers (suiveurs) et revendique une couverture mensuelle avoisinant trois millions de vues grâce à ses vidéos et textes d'humour. Grâce à ces productions digitales virales, il est "régulièrement sollicité depuis le lancement de la campagne", dit-il.

"On me contacte directement pour des contrats à caractère publicitaire. Je propose un package de services cédés souvent à plus de 500 000 francs CFA. Des fois, le montant varie entre 100 000 francs CFA et 400 000 francs CFA, suivant les catégories d'influence", explique-t-il.

Amary Seck fait en outre savoir qu'il lui arrive de décliner certaines propositions en raison de ses convictions. Récemment contacté par un politicien via un intermédiaire, il déclare avoir "refusé une proposition alléchante pour des raisons personnelles".

A l'image de beaucoup de créateurs, Amary, comme l'appellent ses connaissances, met en avant ses talents d'humoriste par des histoires simples et drôles inspirées de l'actualité qui font mouche auprès de ses followers.

"Mes contenus sont souvent axés sur l'humour, la motivation, l'actualité parfois", confirme-t-il, en admettant perdre souvent des abonnés à la suite de la publication de contenus ne répondant pas à leurs attentes.

Il affirme avoir reçu des critiques de son public selon lesquelles "un créateur de contenu ne doit pas prendre parti."

De son côté, Mountaga Cissé, blogueur et formateur en médias sociaux, vante les avantages que peuvent tirer les acteurs politiques en recourant aux influenceurs et créateurs de contenus.

"Le recours aux créateurs de contenus digitaux est prisé par les politiques, surtout en cette période de campagne électorale. Ils sont prêts à décaisser des sommes importantes d'argent", assure-t-il en faisant valoir que la visibilité des acteurs politiques sur les réseaux sociaux peut influencer le choix des électeurs.

Il signale que les acteurs politiques ayant investi ces dernières années les réseaux sociaux ont davantage bénéficié du soutien de l'électorat.

M. Cissé cite le cas d'Ousmane Sonko, tête de liste du parti PASTEF - Patriotes africains du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité, très influent sur ls réseaux sociaux, et qui a l'habitude de les utiliser pour s'adresser à ses militants, sympithisants et le public.

Pour Mountaga Cissé, les Sénégalais sont très connectés et suivent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux.

Il fait observer à partir d'études qu'il mène depuis le début de la campagne électorale pour les législatives de dimanche que les sorties du Premier ministre sont les plus suivies. Il a en même temps relevé une montée en puissance des contenus sur Tahirou Sarr, un candidat aux idées nationalistes.