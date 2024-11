Afrique: La BID octroie une subvention de 10 millions de dollars US à l'OMS

La Banque Islamique de Développement (BID) a annoncé ce 12 novembre l’octroi d’une importante subvention de 10 millions de dollars US à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la mise en œuvre de la Plateforme d’investissement à impact sur la santé (HIIP), apprend-on d’un communiqué de l’OMS.

En effet, ce don soutiendra spécifiquement l’assistance technique que l’OMS fournit aux pays du monde entier pour évaluer les besoins d’investissement et concevoir les projets de santé les plus efficaces, indique le communiqué.

Pour la même occasion, ces projets serviront également de base au co-investissement des BMD, en veillant à ce que les ressources soient dirigées vers les secteurs les plus susceptibles d’avoir des résultats positifs en matière de santé.

A noter que cet appui entre dans le cadre de l’engagement de la BID en faveur de l’initiative mondiale visant à renforcer la résilience des soins de santé primaires et des systèmes de santé.

A en croire le même communiqué, cette contribution significative, signée aujourd’hui en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) qui se tient actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, marque une étape cruciale vers la concrétisation de l’engagement de la BID en faveur du climat et de la santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Selon le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS, ces pays à revenu faible et intermédiaire doivent avoir accès à un financement durable pour renforcer leurs systèmes de santé grâce aux soins de santé primaires, afin de les rendre à la fois plus résilients aux pandémies et plus équitables dans la fourniture de services de santé essentiels.

Ainsi, « la Banque islamique de développement est fière de soutenir la Plateforme d’investissement à impact sur la santé dans le cadre de son engagement indéfectible à faire progresser la couverture sanitaire universelle et la résilience dans nos pays membres ».

« Ces partenariats entre les banques multilatérales de développement et l’OMS nous permettent d’intensifier les soins de santé primaires là où ils sont le plus nécessaires, en créant ainsi une base plus solide pour résister aux crises futures et en relevant les défis sanitaires urgents d’aujourd’hui », ajoute-t-il.

8 pays africains bénéficient de la HIIP

En ce qui concerne la HIIP, le document atteste qu’il représente une collaboration révolutionnaire entre les banques multilatérales de développement (BMD), l’OMS et les pays qui ont besoin de solutions solides en matière de santé et de climat.

A cet égard, 15 pays ont été identifiés dans le cadre de la première phase de la plateforme d’investissement à impact sur la santé, parmi lesquels 8 pays africains que sont : Burundi, République centrafricaine, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Maroc, Sénégal, Soudan du Sud, Gambie, Tunisie, Zambie.

Cette initiative se concentre sur l’investissement dans des services