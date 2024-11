Congo-Kinshasa: Embouteillages à Kinshasa - Un premier bilan contrasté pour le dispositif de circulation alternée

Depuis le 27 octobre dernier, la ville de Kinshasa expérimente une circulation alternée à certaines heures de la journée. Il s'agit, pour les autorités, de tenter de trouver une solution aux embouteillages monstres qui paralysent régulièrement la capitale de la RDC. Si ces nouvelles mesures ont été lancées en pleine vacances scolaires, les Kinois se rendent compte du réel changement depuis une semaine maintenant, avec un bilan encore mitigé.

Une circulation alternée avec des axes en sens unique, des policiers aux différents carrefours : depuis plus de trois semaines, le visage de Kinshasa est transformé de 5h à 10h et de 15h à 21h. Objectif pour les autorités : faciliter la circulation vers le centre économique le matin et la sortie vers les quartiers d'habitation le soir.

Du côté du gouvernement, on estime déjà apercevoir des retombées positives. Une source gouvernementale confirme que la mesure d'expérimentation va d'ailleurs se poursuivre et même s'amplifier avec plus de barrières de séparation afin d'obliger les conducteurs kinois à suivre ces mesures. « Pour que ce système fonctionne à 100%, il faut que tout le monde respecte les instructions », ajoute la source de RFI.

Pour les usagers, les avis sont plus mitigés : certains évoquent effectivement un temps de parcours réduit le matin, mais d'autres mettent en avant le risque accru d'accident, surtout pour les piétons, et une circulation devenue impossible dans plusieurs quartiers, notamment du côté de la Gombe ou sur la route de l'aéroport. Autres conséquences pour certains : les prix des transports augmentent.

Pour rappel, le 22 juin 2024, le président de la République démocratique du Congo (RDC) avait lancé les travaux de construction de rocades devant former une route de 63 kilomètres autour de Kinshasa.