Cote d'Ivoire: Rap - Avec «L'Alchimiste», l'Ivoirien Suspect 95 affiche une nouvelle maturité musicale

Le rappeur ivoirien Suspect 95 est de retour : un an après un premier album, Société suspecte, encensé par la critique et le public, il a divulgué le 1er novembre un nouveau projet de 10 titres, L'Alchimiste, sous le label Universal Music Africa. Rencontre avec l'artiste dans son studio.

La vie d'artiste, Suspect 95 la connaît bien désormais. Après neuf ans de carrière, il est reconnu comme l'une des figures emblématiques du rap Ivoire... Mais ses ambitions vont encore plus loin. « Ah, nous on a tout à prouver, lance-t-il. La musique, le showbiz, l'industrie musicale, c'est se renouveler à chaque fois, c'est re-prouver à chaque fois. Tu ne peux pas être assis sur tes acquis et te dire : "Ouais, j'ai accompli." Il y a des salles que j'ai envie de faire, des évènements que j'ai envie de faire, il y a des stades que j'ai envie d'atteindre. Donc, il y a encore tout à prouver ! »

L'Alchimiste est un projet plus mature, avec des parties chantées, dont certaines en langues locales, et des textes plus profonds et plus sensibles, qui témoignent de l'évolution personnelle du rappeur. « Au début j'étais beaucoup plus égo trip, confesse-t-il. Beaucoup plus... street, quoi ! Mais, au fur et à mesure que ma carrière a évolué, j'ai commencé à avoir de nouvelles réalités. J'ai commencé à avoir une famille, des enfants... Ma réalité a changé ».

« Créer une alchimie entre tout ce que je suis »

Il poursuit : « Le projet, c'est une sorte de mélange de ce que je fais de base, ce dans quoi les gens m'ont connu, c'est-à-dire l'ego trip, et de ce que j'ai envie de faire maintenant. Et donc j'ai voulu faire ce petit mélange là pour créer cette alchimie entre tout ce que je suis. »

Cette transformation, le motif récurrent du projet, lui a été inspirée par le roman éponyme : « L'Alchimiste, ça vient du livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, qui est pour moi, un livre qui m'a - je ne vais pas dire qui a changé ma vie - marqué personnellement, à travers le message, à travers cette histoire de quête personnelle, de légende personnelle... C'est quelque chose qui m'a marqué. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis 50 interludes de passages qui me plaisent ou qui m'ont touché ! Mais j'ai mis seulement ceux qui allaient avec certains titres. »

Suspect 95 se produira sur scène au parc des Expositions d'Abidjan, avant la fin de l'année, et en France en 2025...