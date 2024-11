Sénégal: Equipe nationale - Pape Thiaw face à la nouvelle vague

Pape Thiaw a pris ses marques avec sa première liste confectionnée en direction de la 5e et 6e journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Si le sélectionneur des Lions a pu jouer la carte de la continuité en reconduisant la quasi-totalité de l'effectif en place, il n'a pas manqué de promouvoir quelques espoirs qui commencent à émerger. Avec cette régularité et la belle forme affichée par la vague de jeune, le sélectionneur intérimaire dispose d'un éventail de choix pour préparer la relève et préparer le futur de la sélection.

Aux commandes depuis un mois, le sélectionneur Pape Thiaw repart au front avec la rencontre capitale que l'équipe du Sénégal va disputer contre le Burkina Faso, ce 14 novembre à Bamako. Si la liste confectionnée en direction des deux dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2025 est quasi-identique de la dernière liste de son prédécesseur, les renforts apportés dans le groupe est vu comme un signe ou une manière pour le successeur d'Aliou Cisse d'imprimer sa marque.

Cette touche a été marquée avec cette large part fait au football local en renforçant la présence de talents issus du championnat sénégalais. Dans ces nouvelles tâches, Pape Thiaw s'est engagé vers le futur. Il dispose d'un éventail de choix dans ce grand bassin de joueurs sénégalais évoluant dans les grands championnats européens. Il a sans doute choisi le bon timing pour apporter du sang neuf dans tous les postes à pourvoir.

Si Edouard Mendy reste pour le moment inamovible sur le buts du Sénégal, que Seny Dieng reste sa doublure de choix, le technicien sénégalais a opté pour un talent local. Il s'agit de Cheikh Lo Ndoye qui s'est imposé comme une alternative crédible. Il a été un des artisans de la qualification du Jaraaf en phase de poule de la Coupe CAF, avec à la clé des prestations assez convaincantes le gardien du Jaraaf.

Pour nombre d'observateurs, il a sans doute marqué des points en perspective de la prochaine CAN. Là où Mory Diaw, un de ses concurrents directs semble être décroché depuis son transfert avorté et un manque de temps de jeu.

Dans les autres postes, le sélectionneur va devoir puiser dans un bassin beaucoup plus large. Le coach des Lions a imprimé sa touche lançant dans le bain des talents locaux.

La montée de la jeune garde

Après Abdoul Aziz Ndiaye, latéral gauche du Jaraaf, c'est autour de l'ancien joueur de sélection nationale U20, Ibrahima Seck évoluant sous les couleurs de l'US Gorée qui a été convoquée. Le jeune défenseur sénégalais s'est déjà en championnat de Ligue 1 cette saison 2024-2025 et compte actuellement 2 buts près les quatre premières journées de championnat.

La nouvelle « recrue » retrouvera une poste qui ne manquera pas de candidats. El Hadji Malick Diouf piston gauche de 19 ans de Slavia Prague (5 buts en 5 matchs), tient sans doute la corde pour se faire une place dans cette nouvelle vague de joueurs sénégalais qui a émergé durant la première partie de cette saison.

Disparu des radars, Noah Fadiga de la Gantoise figure parmi les joueurs les plus cité. Il a ouvert la voie à un retour en sélection en s'imposant cette saison comme titulaire indiscutable dans son club. En ce début de saison, il est à trois buts marqués en 4 matchs. Même si après l'ex-sélectionneur Cissé, le nouveau staff sénégalais semble ignorer les performances du latéral de 24 ans. Titulaire à 11 reprises en 13 rencontres disputées en championnat et 3 buts, le fils de l'ancien milieu des « Lions » Khalidou Fadiga a même joué les trois matches d'Europa League Conférence et a inscrit un but. Ces performances pourraient l'imposer comme un potentiel poste qui se cherche depuis la retraite internationale du latéral du Bétis, Youssou Sabaly.

Le coach Pape Thiaw aura également un oeil sur Mikayil Faye. Plus appelé depuis qu'il a rejoint le Stade Rennais, le défenseur gauche, auteur déjà d'un but en sélection, dispose de bons atouts et sur cette polyvalence qui lui permet de s'imposer sur le côté gauche des Lions. Depuis ses premières apparitions en Ligue 1, l'ancien joueur de Diambars continue de démontrer ses qualités défensives. Au milieu, les renforts ne manquent pas.

Dans ce secteur, Cheikh Niasse qui joue la Ligue des champions avec les Young Boys de Berne ou l'ancien champion d'Afrique des U20, Pape Demba Diop (Zulte Waregem), tiennent sans conteste la corde pour figurer dans le carnet de Pape Thiaw.

Ce secteur est actuellement très pourvu avec une mixte des jeunes notamment Lamine Camara et Pape Matar Sarr.

Dans cette optique, les noms qui reviennent le plus ces derniers jours sont ceux de Pape Meïssa Ba et Cheikh Tidiane Sabaly. Bien qu'évoluant tous deux en Ligue 2 française, ces joueurs réalisent une excellente première partie de saison.

Pur produit de Dakar Sacré-Coeur, Pape Meïssa Ba est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 2 française sous les couleurs du Grenoble FC. En effet, l'avant-centre de 27 ans a inscrit 9 buts en 11 matchs de championnat, une performance remarquable qui pourrait lui valoir une convocation par le sélectionneur national.

En attaque, les débuts tonitruants de Cheikh Tidiane Sabaly ne laisse pas indifférents plus d'un et a sûrement tapé dans l'oeil du sélectionneur. Auteur déjà 8 buts en Ligue 2 de France pour cette saison 2024-2025, sa première convocation en sélection nationale du Sénégal n'est pas une surprise. Pape Amadou Diallo, son compère du FC Metz qui brille également avec le club Lorrain depuis le début de la saison est ainsi un des de sérieux prétendants pour intégrer l'équipe nationale sénégalaise dirigée par Pape Thiaw.

Sur le front de l'attaque, les candidats ne manquent pas. On peut citer Pape Meissa Ba de Grenoble qui pointe actuellement à 5 buts. Pape Habib Gueye qui évolue à Aberdeen et auteur de 6 buts en 8 matchs. La balle est dans le camp de Pape Thiaw.