Tunisie: Le CAB s'incline devant l'ESS - Des ratages monstres !

Il est difficile de gagner quand on rate des buts aussi faciles...

Les Cabistes n'ont pas fini de broyer leur pain noir. Journée après journée, ils laissent des plumes en déplacement comme à domicile. Dimanche dernier, les camarades de Achraf Krir ont subi une nouvelle défaite à Bizerte-même contre l'ESS. Pourtant, ils ont bien débuté la partie et ont manqué de peu d'ouvrir la marque. Quand la concrétisation fait défaut, on encourage l'adversaire à croire en ses chances. Et ce qui devait arriver arriva à la 26' sur un corner offert gracieusement par Rhimi sur le côté gauche. Sur cette balle arrêtée, ce même Rhimi permet à l'ESS de tromper Krir sur une erreur de marquage.

Comme quoi, les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Ce fut le cas face à l'ESZ le week-end passé et précédemment contre le ST et l'ESM. Le plus étonnant est que ces lacunes persistent. On n'a pas l'impression qu'il y a des progrès. Mais alors que fait-on lors des séances d'entraînement ? On peut penser que le message ne passe pas comme il se doit et donc il y a un problème de communication ou alors les Cabistes sont limités sur le plan technique. Dans ce même match, on encaisse, de nouveau en seconde période de jeu, un deuxième but sur balle arrêtée. Comment se fait-il que le gardien cabiste n'arrive pas à placer son mur correctement sur ce coup franc de près de 25 mètres ?

Plein de questions qui demeurent sans réponse ! Certes, si l'arbitre avait sifflé le penalty sur cette faute sur Othmani à l'intérieur des 16 mètres, on aurait entendu un autre son de cloche, mais le football est ainsi fait ! Le mal réside dans ce jeu direct, on ne remonte pas le terrain d'une manière progressive en transitant par l'entrejeu. Ce n'est pas de cette façon qu'on pourra améliorer sa prestation et être tranchant devant.

Extrême médiocrité !

Les «Jaune et Noir» sont en train de perdre le nord puisqu'il y a des lustres qu'on n'avait pas enregistré des résultats de début de saison aussi catastrophiques au CAB. Avec 4 nuls et 4 défaites en 8 rencontres, la situation devient vraiment compliquée... Assiste-t-on à un début de crise ? Ça y ressemble drôlement ! Très tôt, un changement d'entraîneur, des joueurs sanctionnés par le comité directeur pour indiscipline, des résultats très faibles et un classement qui fait honte, voilà le profil du club phare de la Capitale du Nord.

Cette nouvelle défaite a fait réagir à chaud le président Samir Yaâcoub, déclarant au terme du match : «Je ne suis pas homme à me dérober à mes responsabilités. L'objectif que je me suis fixé ne prend pas le bon chemin. J'ai décidé de passer la main lors de l'Assemblée générale élective à la fin de mon mandat qui s'achève fin janvier 2025. Cette décision était prise il y a un moment et c'est sans retour. J'ai tout fait pour réussir, mais le CAB ne parvient pas à décoller. Donc je me retire !».

Cette déclaration en cours de route est mal venue. Le timing des propos de Samir Yaâcoub n'est pas bon du tout.. L'équipe a besoin plutôt de se sentir soutenue en ces moments d'extrême médiocrité. La trêve est arrivée à temps pour réfléchir à tête reposée... Concernant l'avenir du staff technique, le président Yaâcoub prendra le temps nécessaire pour se fixer sur une décision définitive. L'heure est grave !