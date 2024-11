Tunisie: Analyse des problèmes de transport au pays - Vers une réorganisation durable de la gare centrale de Tunis et la place de Barcelone

L'Université Tunis Carthage (UTC) reconnaît que la question des transports en commun en Tunisie, et plus particulièrement la gestion de la mobilité urbaine, constitue un défi majeur nécessitant des solutions concrètes. Face à la saturation croissante des infrastructures de transport, il devient essentiel de repenser l'organisation des espaces urbains et d'optimiser l'utilisation des réseaux de transport public. C'est dans cette optique que l'école propose de conduire une étude approfondie visant à élargir la capacité de la Gare Centrale de Tunis, contribuant ainsi à décongestionner le trafic en milieu urbain.

Consciente des enjeux liés à l'urbanisme en Tunisie, l'UTC s'engage activement dans la recherche de solutions adaptées. En mobilisant ses experts et en collaborant avec des professionnels du secteur, elle s'efforce de répondre aux besoins urgents en matière d'infrastructures et de transport durable. À travers ses programmes académiques, l'école forme les futures générations d'architectes et d'ingénieurs, les préparant à proposer des solutions innovantes pour transformer les villes tunisiennes et améliorer la qualité de vie de leurs habitants.

Un atelier pour réinventer la mobilité urbaine : un partage de connaissances international

Dans cette perspective, l'UTC a récemment organisé un workshop dédié à la mobilité urbaine, dirigé par l'architecte américain de renom, Dr. Derek A.R. Moore, du prestigieux cabinet Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) à New York. Ce workshop, qui s'est déroulé du 14 au 25 octobre 2024, a permis aux étudiants en architecture de travailler sur des solutions innovantes pour la réorganisation de la Gare Centrale de Tunis et de la Place Barcelone.

Le workshop a offert une opportunité unique d'échanger des idées, comme l'a souligné le directeur de l'École d'Architecture et de Design de l'UTC Dr. Belghith Derouiche : « Ce workshop offre une opportunité unique d'échanger des idées sur le rôle du transport public dans l'amélioration de la vie quotidienne des Tunisiens et la promotion du développement durable dans le pays. »

L'objectif de cet atelier était de fournir aux étudiants une vision globale de la mobilité urbaine, en intégrant différents modes de transport dans un cadre architectural cohérent et durable. En se basant sur des exemples mondiaux et les particularités locales, les étudiants ont exploré des pistes pour décongestionner le trafic et améliorer l'accès aux services publics, tout en optimisant l'interaction entre piétons et transports en commun.

Un partenariat international au service de la Tunisie

Dr. Moore, venu spécialement des États-Unis, a encadré ces travaux en mettant à profit son expertise internationale. Comme l'a rappelé la coordinatrice des départements architecture et Design de l'UTC, Dr. Senda Fendri : « Sous la supervision de cet expert international, les étudiants s'efforcent de trouver des solutions concrètes pour réduire la congestion du trafic, améliorer l'accès aux services et proposer une nouvelle vision pour l'amélioration de l'environnement urbain. »

Une masterclass publique a également été organisée le 23 octobre 2024, au cours de laquelle Dr. Moore a partagé sa vision sur le rôle civique du design dans la mobilité urbaine moderne. Cet événement a rassemblé un large public, composé d'étudiants, d'architectes, d'urbanistes, ainsi que de représentants de la Gare de Tunis. La conférence a mis en lumière l'importance des infrastructures de transport dans le développement durable et la nécessité d'apporter des solutions efficaces pour améliorer le cadre de vie des citoyens tunisiens.

L'atelier s'est conclu par l'évaluation des projets des étudiants par un jury d'experts, dont Dr. Moore faisait partie. Ces projets se sont concentrés sur l'optimisation des espaces publics autour de la Gare de Tunis, intégrant des concepts de mobilité durable adaptés aux besoins locaux. Comme le souligne M. Ben Tarrit, Vice-Président de l'UTC « Notre université s'engage, à travers ses différents programmes académiques, à former une génération d'experts capables de proposer des solutions novatrices pour améliorer les infrastructures et les équipements en Tunisie. »

À travers cette initiative, l'UTC réaffirme son engagement à participer activement à la transformation des infrastructures tunisiennes. En réunissant experts, étudiants et partenaires, l'école aspire à promouvoir un avenir plus vert et plus fonctionnel pour les villes tunisiennes. Comme l'a souligné le directeur de l'école, "cet événement renforce nos efforts pour améliorer les transports publics et enrichir le débat autour de l'amélioration du cadre de vie des citoyens tunisiens à travers des solutions durables et efficaces.»

Un engagement clair de l'UTC

L'UTC réaffirme son engagement à former des professionnels capables de relever les défis de l'urbanisme et du transport en Tunisie. Les infrastructures de transport, en particulier, constituent un levier clé du développement économique et social du pays. L'école est convaincue que la modernisation des gares et des réseaux de transport urbain doit être une priorité nationale.

À cet égard, l'UTC appelle à une mobilisation concertée des autorités et des acteurs publics afin de soutenir cette dynamique de transformation. L'école se tient prête à collaborer avec ses partenaires et étudiants pour contribuer activement à l'amélioration des infrastructures tunisiennes. Le soutien et la participation de toutes les parties prenantes sont indispensables pour bâtir un avenir plus écologique et fonctionnel pour les villes tunisiennes.

