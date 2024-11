Gambie: L'ambassade à Berlin devrait ouvrir ses portes à 16 000 Gambiens en 2025

Les 16 000 membres de la communauté gambienne en Allemagne bénéficieront d'une représentation et de services diplomatiques complets au début de l'année 2025, lorsque la mission diplomatique du pays ouvrira officiellement ses portes à Berlin, ont révélé les chefs de la diplomatie à Banjul.

L'ambassadeur d'Allemagne en Gambie, Mr Klaus Botzet, l'a révélé lors des célébrations marquant la Journée Nationale Allemande, également connue sous le nom de Journée de l'Unité Allemande, tenue à Banjul le jeudi 7 novembre 2024. Des dizaines de ressortissants allemands travaillant et vivant en Gambie, ainsi que des amis de l'Allemagne au sein du gouvernement et des ONG étaient présents à la cérémonie.

« Depuis que l'Allemagne a ouvert son ambassade à Banjul l'année dernière, le projet d'ouverture d'une ambassade de la Gambie en Allemagne a bien progressé. Un emplacement approprié à Berlin a été identifié et nous avons bon espoir que cette nouvelle ambassade sera opérationnel au début de l'année prochaine », a annoncé l'ambassadeur Klaus, sous les acclamations de l'auditoire.

Les deux pays ont entretenu des relations solides pendant des décennies jusqu'au coup d'État militaire de 1994, qui a interrompu leur coopération, paralysant ainsi les relations entre les deux pays. Cependant, avec la fin de ce qui s'est avéré être deux décennies de dictature en 2017, de nouvelles opportunités sont apparues pour les deux pays, avec la visite du président allemand de l'époque fin 2017, marquant l'étape la plus importante pour le renforcement de la coopération.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la Gambie, Mr Mamadou Tangara, dans une déclaration prononcée en son nom lors de la cérémonie, a affirmé que cela symbolise une étape importante dans la coopération migratoire entre les deux pays, puisqu'une représentation et des services diplomatiques seront bientôt mis à la disposition des Gambiens vivant en Allemagne.

Les 16 000 Gambiens contribuent de manière significative à l'économie de la Gambie dans leur pays d'origine grâce aux envois de fonds et apportent un soutien social aux familles qui dépendent d'eux pour l'éducation, le logement et d'autres moyens de subsistance.

Mr Tangara a exprimé sa gratitude au gouvernement allemand, par l'intermédiaire de son représentant à Banjul, pour le soutien apporté au pays durant cette phase de transition de l'après-dictature.

Il a notamment souligné les interventions allemandes dans les domaines de l'emploi des jeunes, et ce, par la réhabilitation et la mise en oeuvre de formations techniques et professionnelles pour une main-d'oeuvre plus impliquée et plus avancée en Gambie ; le soutien à la police gambienne par la formation et le rehaussement des capacités des ressources matérielles nécessaires pour un maintien de l'ordre efficace dans le pays, et le soutien à l'industrie du tourisme.

Les 35 ans de la Journée de l'Unité Allemande ont été marqués par le progrès et le développement économique, l'objectif étant de réunir l'Est et l'Ouest en une seule force économique politiquement unie en vue d'assurer le progrès social et le développement de sa population. Cependant, ce n'est pas un voyage sans turbulences, tout comme en Gambie.

« Cette année s'est révélée très mouvementée, partout dans le monde. Elle l'a également été pour la Gambie, notre magnifique pays d'accueil. Non seulement la Gambie s'est grandement évertué à empêcher ses jeunes de risquer leur vie sur les chemins de traverse, mais une nouvelle constitution doit également être adoptée et d'importantes décisions en matière de développement doivent être prises », a déclaré l'ambassadeur Kalus.

Outre tous ces développements en Gambie, il a été proposé l'abolition de l'interdiction des mutilations génitales féminines - une décision difficile pour le pays qui a ébranlé ses fondements de tolérance et d'adhésion aux droits de l'Homme des femmes et des filles. Cette question n'a pas seulement occupé la Gambie, elle a également attiré l'attention de la communauté internationale.

« Heureusement, suite à l'intense débat qui s'est ensuivi, la situation a connu une fin heureuse. L'interdiction a été maintenue et les droits humains des femmes et des jeunes filles en Gambie restent protégés », a déclaré l'ambassadeur, en remerciant l'Assemblée Nationale pour son courage et sa détermination à défendre les femmes et les jeunes filles en Gambie.

