Tunisie: Lancement officiel de la plateforme dédiée aux autoentrepreneurs - Un statut révolutionnaire

Avec le lancement officiel de la plateforme électronique destinée aux autoentrepreneurs, le gouvernement fait un pas de géant dans la mise en oeuvre des politiques de l'Etat en matière d'inclusion sociale et économique. Couvrant 540 activités économiques, le statut d'autoentrepreneur devrait bénéficier à plus de 260 mille personnes en Tunisie. En termes d'objectifs chiffrés, le gouvernement vise l'inscription de 25 mille autoentrepreneurs chaque année.

Il s'agit d'un événement tant attendu par les jeunes freelances, artisans et travailleurs indépendants. Hier, lors d'un point de presse, tenu au Palais de la Kasbah, le gouvernement a annoncé le lancement officiel de la plateforme dédiée aux auto-entrepreneurs. Cet événement vient, en effet, couronner tout un processus qui a duré plus de quatre ans pour aboutir à l'introduction d'un nouveau statut juridique, à savoir le statut d'autoentrepreneur.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Ridha Chaoued, a affirmé que ce nouveau régime jouera le rôle de levier de développement et d'inclusion économique et sociale en Tunisie. "Cet événement constitue une occasion pour célébrer et mettre à l'honneur les compétences tunisiennes. Ce projet est le pur produit des talents tunisiens, allant de la conception jusqu'à la réalisation, passant par la mise en place de la plateforme qui a été développée par des Tunisiens diplômés des universités tunisiennes", fait-il remarquer. Chaoued a ajouté, dans ce même contexte, que le statut d'autoentrepreneur encourage l'entrepreneuriat et balise la voie à la justice sociale.

Il s'agit, selon ses dires, d'un projet national qui traduit la politique du compter-sur-soi prônée par le président de la république ainsi que ses orientations en matière de renforcement du rôle social de l'Etat. Selon ses dires, ce projet vise à promouvoir le développement économique et de l'emploi ainsi qu'à la lutte contre le chômage et la marginalisation économique.

En contribuant à l'autonomisation économique et sociale des différentes couches sociales, le statut d'autoentrepreneur, désormais en vigueur, reflète, d'après le ministre la volonté de la Tunisie de miser sur ses ressources humaines et de libérer les énergies, et ce, en offrant un environnement favorable à l'entrepreneuriat dans tous les secteurs d'activité et en raccourcissant les délais de lancement des projets.

Qui peut bénéficier du statut d'autoentrepreneur ?

En effet, toute personne exerçant, individuellement, un métier dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, du commerce ainsi que des services hors des métiers commerciaux et réalisant un chiffre d'affaires annuel qui ne dépasse pas les 75 mille dinars, est éligible à ce régime. Selon le ministre, les autoentrepreneurs peuvent bénéficier du nouveau statut pendant une période de quatre ans renouvelable une fois pour une durée de trois ans, et ce, à la demande de l'entrepreneur concerné. Chaoued a ajouté que la loi de finances 2025 a élargi les domaines d'application de ce régime aux secteurs créatifs, au domaine numérique et aux freelances.

Des procédures simplifiées

Outre les procédures administratives simplifiées et entièrement numérisées, le statut d'auto-entrepreneur offre plusieurs avantages. A cet égard, le ministre de l'Emploi a évoqué l'accès à la couverture sociale, aux cartes de soins, à la pension de retraite, à l'assurance travail, et ce, dès l'obtention de la carte d'autoentrepreneur. Les bénéficiaires ont également droit à un régime fiscal préférentiel puisqu'ils ne payent qu'une seule contribution qui inclut à la fois la cotisation sociale et l'impôt. Le paiement de cette contribution s'effectue à partir de la deuxième année suivant l'obtention de la carte d'auto entrepreneur.

De plus, les bénéficiaires de ce régime peuvent exercer leurs activités depuis leurs lieux de résidence, au cours de la première année, et obtenir des financements à des conditions préférentielles. En contrepartie, l'autoentrepreneur doit tenir une comptabilité simple et télé-déclarer son chiffre d'affaires chaque trimestre. Le paiement de son unique contribution est effectué par voie électronique quatre fois par an. Il est également tenu de respecter les réglementations qui régissent son domaine d'activité. "

La concrétisation de ce projet intervient au moment où l'Etat a entamé une nouvelle phase d'édification et de construction. Le gouvernement a respecté les délais impartis dans le plan d'action relatif à la mise en place du statut d'autoentrepreneur qui a été adopté lors d'un Conseil ministériel tenu le 6 mars 2024.

Ce projet traduit également l'approche participative de l'Etat dans la réalisation de ses projets, tout en étant à l'écoute des citoyens et en impliquant la société civile. L'instauration de ce statut reflète, en outre, la volonté de l'Etat de rompre avec les formes de travail précaire dans l'objectif de bâtir une nouvelle Tunisie qui garantit le droit à un travail décent pour tous", a conclu Chaoued.

Inscription en ligne

Pour pouvoir bénéficier des avantages du statut d'autoentrepreneur, chaque personne éligible doit s'inscrire sur la plateforme www.autoentrepreneur.tn après avoir obtenu son identité numérique. Cette plateforme est lisible et facile à utiliser. Mais, pour atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (Aneti) met à disposition ses conseillers pour accompagner toute personne éligible souhaitant avoir le statut. Il est à noter que Issam Rahali, artisan forgeron, était le premier autoentrepreneur à s'inscrire sur la plateforme lors du point de presse.