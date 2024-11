Congo-Brazzaville: Arts martiaux - L'Association congolaise d'hapkido ambitionne de devenir une fédération

Les membres de l'Association congolaise d'hapkido (Achap) se sont réunis, le 10 novembre à Brazzaville, afin d'échanger sur l'avenir de cette structure ainsi que les changements qui pourront intervenir lors des assemblées générales constitutives qui auront lieu dans les prochaines semaines. Les futurs dirigeants fédéraux ont ainsi été choisis.

Affiliée à la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées (Fecoclose-Da), l'Achap souhaite organiser sa transition en quittant le statut d'association pour celui de la fédération puisqu'elle se sent apte à intégrer la liste des fédérations sportives nationales. Ses membres ont ainsi, lors des primaires organisées le 10 novembre, choisi à l'unanimité des personnes qui devront conduire le bureau exécutif national de cette future fédération.

Introduite au Congo depuis 2018 par Me Edmond Narcisse Gantsie-Dzia, l'hapkido est pratiqué dans plus de neuf départements du pays. Son président, Me Edmond Gantsie, par ailleurs représentant de la Fédération internationale de cette discipline en Afrique centrale, est l'acteur majeur de son développement au Congo à travers son affiliation, sa participation et l'organisation de plusieurs compétitions nationales et internationales.

Expliquant la nécessité des élections primaires avant l'assemblée générale constitutive, le directeur technique national de la Fécoclose-Da, le moniteur Roland Francis Mahoungou, a salué le dynamisme des membres de l'Achap dans la réalisation de leur programme d'activités, notamment la participation aux compétitions et l'organisation des stages. Il a également signifié que l'organisation des primaires constitue un baromètre qui permet de préparer les futures échéances dans l'harmonie. Le 3e vice-président de la Fécoclose-Da, Noé Kakoula, a abondé dans le même sens pour inviter les membres de l'Achap à l'unité.

Le projet du bureau exécutif de la Fédération congolaise de hapkido a porté des techniciens et personnes expérimentées à des postes stratégiques. Me Edmond Narcisse Gantsie-Dzia assumera ainsi les fonctions de président, soutenu par d'autres bulldozers de l'administration et de l'enseignement de l'hapkido. Il a promis de travailler avec tous les acteurs de ce sport afin de relever les différents défis qui s'imposent à eux puisque, selon lui, la Fédération internationale veut s'appuyer sur le Congo afin de dérouler et appliquer sa politique consistant à vulgariser l'hapkido dans tous les pays du continent africain.

L'hapkido est un art martial coréen hybride. C'est une forme d'autodéfense qui utilise des clés articulaires, des prises, des techniques de projection, des coups de pied, des coups de poing et d'autres attaques frappantes. Il enseigne également l'utilisation des armes traditionnelles, y compris le couteau, l'épée, la corde, le nunchaku, la canne et autres.

L'organisation des élections primaires marque la volonté de la Fécoclose-Da de travailler dans la valorisation et la vulgarisation des disciplines qui sont sous sa tutelle puisqu'après le tonfa et le kyuksul, il y a quelques mois déjà, l 'hapkido a choisi ses dirigeants fédéraux.