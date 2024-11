Congo-Brazzaville: Construire les villes de demain - Deuxième édition de la Conférence internationale 'Urban Thinkers Campus' à Château-Thierry

Après une première édition prometteuse, la Conférence internationale Urban Thinkers Campus 9.0 revient cette année avec un programme enrichi et des intervenants prestigieux pour imaginer et construire des villes durables et résilientes.

Les 23 et 24 novembre, Château-Thierry, en France, accueillera la deuxième édition de la Conférence internationale "Urban Thinkers Campus" organisée par la Fondation Eboko, en collaboration avec la ville hôte.

Sur le thème "Bâtir des éco-villes durables : une plateforme de coopération entre les villes africaines et françaises pour un avenir urbain durable", cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération entre villes africaines et françaises pour un avenir urbain respectueux de l'environnement.

Dès la première journée, après les mots d'usage de Vanessa Mavila, présidente de la Fondation Eboko, et de Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, experts, élus et représentants d'organisations internationales entameront les travaux à la Maison de l'amitié France-Amérique ; une occasion de partager leurs visions et solutions autour des grands défis urbains : accès à l'eau, énergies renouvelables, agriculture urbaine, construction durable, et résilience face au changement climatique.

En rapport avec la République du Congo, un panel intitulé "Lutter contre l'érosion et renforcer la résilience urbaine". Il abordera les défis liés à l'érosion, en particulier sur des sites vulnérables tels que celui de la baie de Loango. Les intervenants présenteront des solutions et stratégies pour renforcer la résilience urbaine face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, avec un focus sur la préservation du patrimoine naturel et la sécurité de la population locale.

Pour les organisateurs, la Conférence internationale "Urban Thinkers Campus" est bien plus qu'une simple conférence. Ils expliquent qu'il s'agit d'une opportunité pour les décideurs, les acteurs locaux, les entrepreneurs et le grand public d'échanger sur des solutions concrètes pour bâtir des villes durables. Celle-ci offre également une plateforme unique pour dialoguer avec des financeurs potentiels et des partenaires de coopération, renforçant ainsi les synergies entre les villes du Nord et du Sud.