Algérie: Conseil de la nation - Une délégation de la Commission de la santé en visite d'inspection dans les établissements hospitaliers à Alger

Alger — Une délégation de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale du Conseil de la nation a entamé une visite d'inspection dans les établissements hospitaliers, à Alger, pour s'enquérir des conditions de prise en charge des malades.

La première station de cette visite entamée lundi, a été le centre de lutte contre le cancer Pierre et Marie Curie (CPMC) où la délégation a inspecté les services chirurgie générale, pédiatrie, pneumologie, radiologie et le laboratoire, et recueilli les préoccupations des responsables pour les transmettre aux hautes autorités afin d'améliorer la prise en charge des malades.

Dans ce contexte, il s'est félicité de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création d'un Fonds de lutte contre le cancer, et de l'octroi d'une carte Chiffa pour tous les cancéreux, avec l'obligation pour toutes les structures de santé de leur assurer une prise en charge immédiate.

A noter que cette visite se poursuivra, mardi et mercredi, avec l'inspection du service d'oncologie de Bouzareah et du Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Issad Hassani" de Beni Messous, outre le Centre de cancérologie de Sidi Abdellah (CSAC), et de l'établissement public hospitalier (EPH) de Rouiba.