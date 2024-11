Algérie: Poste - Lancement officiel d'Innovpost, premier hackathon dédié à l'innovation technologique

Alger — Algérie Poste a annoncé le lancement officiel d'Innovpost, le premier hackathon national dédié à l'innovation technologique dans le secteur de la poste, prévu le 30 novembre et le 1er décembre 2024, indique mardi un communiqué de cette entreprise.

"Algérie Poste annonce le lancement officiel d'Innovpost, le premier hackathon national dédié à l'innovation technologique dans le secteur de la poste, qui est un événement d'envergure en Algérie et dont l'objectif est de stimuler l'innovation, relever des défis concrets et mobiliser les talents créatifs", précise la même source.

Ce hackathon s'adresse aux étudiants et aux startups désirant "participer activement à la transformation digitale, sous le slogan "Towards a Connected and Innovative Post".

Relevant qu'Innovpost "se positionne ainsi comme une plateforme unique où idées et compétences convergent pour façonner un avenir plus connecté, durable et résolument tourné vers l'Open Innovation", Algérie Poste explique que ce premier hackathon s'articule autour de "six thématiques essentielles, réparties entre les catégories étudiants et startups".

Les thèmes concernant les étudiants s'intéressent au "développement web, vision par ordinateur-intelligence artificielle, plateforme community engagement", alors que pour les startups, il s'agit d'"optimisation logistique (IoT/IA/RFID/QR Code), optimisation de la gestion des files d'attente et innovation en gestion de carrière".

La même source précise que les solutions proposées devront être "novatrices, en intégrant des technologies avancées, adaptées aux besoins actuels du secteur de la Poste, contribuant ainsi à l'optimisation des services d'Algérie Poste".

L'entreprise précise que les inscriptions sont ouvertes du 7 novembre en cours et resteront accessibles pendant 10 jours et à l'issue de cette période, "une présélection permettra de retenir les solutions les plus prometteuses, dont les équipes seront invitées à participer au hackathon prévu le 30 novembre et le 1er décembre".

Le hackathon Innovpost "adopte un format hybride alliant participation en ligne et en présentiel", note la même source, relevant qu'"en plus de la participation en ligne, les équipes sélectionnées auront l'opportunité de se regrouper dans l'une des quatre wilayas participantes, Alger, Sétif, Tlemcen et Ouargla et ce, pour une expérience collaborative et immersive".