Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr rencontre le grand mufti du Sultanat d'Oman

Alger — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a rencontré le grand mufti du Sultanat d'Oman, Cheikh Ahmed Bin Hamad al-Khalili et ce, dans le cadre de sa visite au Sultanat, a indiqué mardi un communiqué du rectorat de Djamaâ El-Djazaïr.

La rencontre a porté sur "les développements et les grands défis auxquels fait face la nation, outre les moyens de répandre l'Islam modéré et de réformer les concepts au sein des musulmanes tout en les conscientisant davantage", précise la même source.

Cette rencontre, ajoute le communiqué, a été consacrée "en grande partie à la première cause des musulmans et aux crimes génocidaires, de famine et de déplacement perpétrés par l'entité sioniste contre nos frères à Ghaza et en Palestine, ainsi qu'à l'agression contre le sud du Liban".

A cette occasion, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a salué "les efforts scientifiques du Mufti et ses positions de principe immuables sur les questions de la nation, en harmonie totale avec les positions de l'Algérie", selon la même source.

Dans le cadre de cette visite, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a rencontré l'assistant du mufti général, Dr Kahlan Bin Nabhan Al Kharusi, avec qui il a discuté de différents sujets, notamment "la fatwa".

Il a aussi visité la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, où il a pu découvrir son design architectural omanais islamique, ainsi que l'Institut des sciences islamiques et le Centre d'informations islamiques, outre le Centre supérieur Sultan Qaboos pour la culture et les sciences (SQHCCS), où il a reçu une présentation de sa mission, ses objectifs et ses programmes dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la recherche scientifique, ainsi que de la diffusion de la culture du dialogue et de la coexistence entre les peuples.

En outre, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a visité le Centre de la mémoire d'Oman chargé des manuscrits, où il a découvert les salles consacrées à la restauration des livres et des documents historiques, se disant, par là même, satisfait des "efforts consentis par le Centre, ainsi que des moyens et techniques utilisés dans les opérations de restauration", selon la même source.

Lors de chaque étape de sa visite, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a donné "un aperçu de Djamaâ El-Djazaïr et du message civilisationnel intégré dont s'aquite ses différents établissements et organes", conclut le communiqué.