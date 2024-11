Alger — Les ministères des Travaux publics et des Infrastructures de base et des Transports sont convenus de la création d'une commission conjointe entre les deux secteurs pour le suivi de la mise en oeuvre du programme d'aménagement et de maintenance du réseau ferroviaire, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Travaux publics.

Cette décision a été prise, lundi, lors d'une réunion de travail coprésidée au siège du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, par les ministres des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh et des Transports, Mohamed El Habib Zahana.

Lors de cette réunion, qui a été consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets d'aménagement et de renouvellement du réseau ferroviaire, notamment à Alger et ses environs, les deux ministres ont donné des instructions "importantes" aux entreprises des deux secteurs portant nécessité d'accorder une attention particulière à la maintenance et à l'exploitation du réseau ferroviaire, "tout en accélérant la cadence des travaux des projets y afférents pour assurer leur livraison et partant garantir la qualité des prestations offertes, répondre aux attentes des citoyens et améliorer le service public".

Dans ce contexte, l'accent a été mis sur la nécessité d'un suivi en temps réel de tous les projets relatifs à la maintenance, sur la réunion des conditions nécessaires à leur réalisation et à leur livraison, ainsi que sur l'impératif de coordonner et de conjuguer les efforts entre les institutions et les organismes des deux secteurs, à travers la mise en place d'un calendrier de travail pour le suivi de la réalisation des projets de maintenance du réseau ferroviaire, précise-t-on de même source.

La réunion s'est déroulée en présence des entreprises placées sous la tutelle des deux ministères et des sociétés nationales chargées du suivi et de la réalisation des projets et de l'exploitation du réseau ferroviaire.