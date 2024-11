Congo-Kinshasa: Santé - L'Inspection générale lance la revue de ses activités

Les différents acteurs clés du secteur de la santé se sont donné rendez-vous depuis le 11 novembre à Kinshasa pour les travaux de la revue des activités de l'Inspection générale de la santé (Iges) placés sur le thème "L'inspection en santé à l'ère de la couverture santé universelle". Ce, dans le but d'évaluer les actions de leur ministère et renforcer la gouvernance sanitaire dans le pays.

La revue offre l'occasion aux participants de discuter des réformes nécessaires à la mise en œuvre de la couverture santé universelle et à l'amélioration des services de santé. L'inspecteur général de la Santé, Komba Djeko, dans son allocution de circonstance, a démontré l'importance historique de cette revue. "Sept ans après la mise en place de l'Iges, il était donc impératif de faire le bilan des actions et de renforcer la transparence et la gouvernance", a-t-il indiqué. Il a également salué les vingt-six inspecteurs provinciaux de la santé, dont l'implication est essentielle pour la mise en œuvre des politiques de santé publiques.

Tout en réaffirmant le rôle clé de l'Iges dans l'assainissement et la gestion des ressources du secteur de la santé, Komba Djeko a laissé entendre que la revue des activités de cette structure offre une occasion unique de diagnostiquer les activités et de planifier l'avenir pour améliorer l'efficacité du système de santé.

L'engagement du gouvernement en faveur de la couverture santé universelle

Ouverant les travaux, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la couverture santé universelle. "Le droit à la santé est fondamental", a-t-il dit, insistant sur le fait que chaque Congolais, indépendamment de sa situation financière, doit avoir accès à des soins de qualité. La couverture santé universelle doit devenir un droit pour tous, en mettant en oeuvre des mesures concrètes telles que la gratuité de la maternité et l'amélioration de l'accès aux soins, particulièrement pour la population vulnérable.

Toutefois, le ministre a reconnu que son secteur fait face aux défis liés à la gouvernance et à la gestion des ressources. "Il est donc essentiel que l'Inspection générale de la santé ait les moyens d'assurer un contrôle rigoureux et une gestion transparente des ressources", dénonçant les problèmes de financement et de mauvaise gestion des équipements. Il a appelé à une meilleure allocation des fonds pour le secteur.

Samuel Roger Kamba a également évoqué les difficultés structurelles rencontrées par l'Iges, notamment le manque d'infrastructures et de moyens adaptés. "Il est inacceptable qu'à peine la moitié des vingt-six inspections provinciales disposent de bâtiments dignes de ce nom", a-t-il déploré. Il a promis de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et de renforcer les capacités de l'Iges, en collaboration avec le secteur privé et les partenaires financiers.

Le ministre en cherge de la Santé a promis aussi de fournir des ressources nécessaires pour que l'Iges puisse remplir efficacement sa mission. "La bonne gouvernance dans la santé commence par l'amélioration de notre système d'inspection", a-t-il ajouté, assurant que le gouvernement mettra en place des solutions innovantes pour résoudre ces problèmes structurels.

Le numéro un de la Santé en République démocratique du Congo (RDC) a aussi rappelé que la couverture santé universelle n'est pas seulement une question de bien-être social, mais aussi un levier pour le développement économique. "Un système de santé performant peut stimuler l'industrie, créer des emplois et favoriser l'innovation", a-t-il expliqué, citant l'exemple d'un pays comme l'Allemagne.

Avant de clore son propos, il a invité tous les acteurs à se concentrer sur les enjeux de la gouvernance et de la gestion des ressources dans le secteur de la santé. "L'Iges doit être au coeur de cette transformation", a-t-il lancé, exprimant sa conviction que grâce à l'engagement de tous, la RDC peut réformer et renforcer son système de santé pour offrir à chaque Congolais l'accès à des soins de qualité.

Notons que les travaux de la revue des activités de l'Iges se poursuivent avec des sessions de travail consacrées à la couverture santé universelle, à la gestion des financements et à l'amélioration des services de santé. Des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts du secteur participeront aux discussions afin de soutenir la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance et l'efficacité du système de santé congolais.