Congo-Kinshasa: Agoa - Les entreprises congolaises explorent les opportunités d'exportation vers les Etats-Unis

Cinquante acteurs des secteurs privé et public prennent part, les 12 et 13 novembre à Brazzaville, à un atelier de formation axé sur les opportunités d'exportation des produits vers les Etats-Unis d'Amérique, à travers la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (Agoa). L'objectif est de doter les petites et moyennes entreprises (PME) congolaises des connaissances nécessaires pour tirer profit de cette loi et les accompagner dans la conformité aux exigences du marché américain.

Organisé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) à travers le projet Ceerc en partenariat avec le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, ainsi que l'ambassade des Etats-Unis, l'atelier de deux jours permettra aux acteurs étatiques de faire le point sur les mesures à mettre en oeuvre pour accompagner les entreprises. Il devrait, entre autres, contribuer à la diversification économique du Congo, à la création d'emplois et à l'amélioration de la compétitivité internationale ainsi qu'à stimuler la croissance économique et l'intégration des entreprises congolaises dans le marché américain.

« Les coopératives agricoles et les PME avec lesquelles le projet Ceerc, financé par le gouvernement américain, interagirent, font preuve de technicité et d'innovation...Ledit projet, en partenariat avec le ministère du Commerce, a pensé qu'il serait intéressant de sortir de la partie informelle afin d'ouvrir des possibilités aux produits congolais très appréciés et consommés à un marché qui les recherche », a fait savoir la cheffe du projet Ceerc, Sabine Jiekak.

Adoptée en 2000 par le gouvernement américain, l'Agoa vise à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Elle permet aux pays éligibles, notamment le Congo, d'exporter vers les Etats-Unis sans droits de douane, offrant un accès privilégié à ce vaste marché. L'Agoa favorise également la diversification économique, la création d'emplois et le développement des pratiques commerciales durables.

Dans son mot de circonstance, Eugene Young, ambassadeur des États-Unis au Congo, a signifié que dans ce pays, les Etats-Unis voient un énorme potentiel de diversification économique dans des domaines tels que l'écotourisme, l'économie, l'agriculture. Des secteurs, a-t-il dit, prêts à prospérer dans le cadre du partenariat avec l'Agoa. A en croire son propos, au cours des trois dernières années, le gouvernement américain a soutenu trente-quatre PME congolaises.

Au total, 645 Congolais ont bénéficié d'une assistance financière directe des Etats-Unis, pour un montant de plus de sept cent mille dollars, soit environ quatre-cent soixante millions de FCFA. Des chiffres qui, pour l'ambassadeur, continueront d'augmenter au cours des deux prochaines années car le gouvernement américain a prolongé de deux ans son accord de subvention pour l'objectif de développement tout en l'alignant sur le plan national de développement du Congo jusqu'en 2026.

« Durant les deux prochains jours, je sais que vous travaillerez afin de maximiser les avantages offerts par le partenariat de l'Agoa. Notre objectif commun est clair : créer davantage d'opportunités économiques et de prospérité pour nos deux nations. En élargissant l'accès en franchise de droits de douane pour le marché américain et en établissant des liens commerciaux solides entre les entreprises congolaises et américaines », a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo.

Ouvrant les travaux, la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a rappelé qu'éligible à l'exportation de ses produits sur le marché américain, le Congo s'est doté d'une stratégie nationale Agoa pour la période 2021-2025, approuvée par le gouvernement et ratifiée par le Parlement. Cette stratégie a pour objectif d'impacter positivement la compétitivité des entreprises congolaises pour la conquête des parts significatives sur le marché américain.

« Le présent atelier visant à renforcer les capacités productives et compétitives des opérateurs congolais marque une étape importante dans nos relations avec les Etats-Unis d'Amérique. Il vient, en effet, consolider les liens d'amitié, de coopération économique et commerciale entre la République du Congo et les Etats-Unis d'Amérique, et renforcer notre coopération dans le cadre de l'Agoa...Les capacités commerciales renforcées selon les normes Agoa constituent un tremplin pour les entreprises congolaises vers le marché américain », a affirmé la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

* (Ceerc: projet de promotion des petites et moyennes entreprises pour l'amélioration du bien-être social pour réduire la surexploitation des animaux sauvages et la destruction des forêts au Congo).