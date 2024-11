Gabon: L'équipe de campagne en faveur du OUI dans le canton Woleu sur le terrain

Dans le cadre de la campagne pour le référendum 2024, l'équipe de campagne en faveur du OUI dans le canton Woleu, à Oyem, a lancé ses activités hier, lundi 11 novembre, par une bénédiction du prêtre, l'abbé Mewourou avant la causerie au village Nkang, situé à une dizaine de minute de la commune d'Oyem.

L'équipe composée des fils et filles de ce canton et dirigée par Christian Mboulou s'est donnée pour mission d'une part d'informer et de sensibiliser les populations sur le projet de constitution en mettant en avant quelques innovations parmi lesquelles le refus de l'homosexualité en insistant sur le fait que le mariage est reconnu comme l'union d'une femme et d'un homme ; l'exclusivité des titres fonciers aux gabonais ; la limitation des mandats présidentiels ; le refus de la succession de père en fils et/ou de conjoint et surtout la dimension sociale de ce projet de constitution qui protège la famille en garantissant l'égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique politique ou autre.

"Contrairement aux élections précédentes, il ne s'agit pas d'un vote pour un individu ou un camp politique, il s'agit plutôt d'un vote pour l'avenir de notre pays, de nos enfants et petits enfants pour les 20, 30 ou 50 prochaines années" a résumé Christian Mboulou, Directeur de l'équipe de campagne.

"Le projet soumis à notre vote le 16 novembre est une oeuvre humaine, par conséquent, il ne peut pas être parfait. Il y'a certes des imperfections mais les points positifs sont plus nombreux. Nous ne pouvons pas dire non pour un ou deux articles sur une centaine. Raison pour laquelle nous devons tous voter pour le OUI", a renchérit Sandrine Nguemebe, fille du canton et membre de l'équipe de campagne.

Pour Martial Allogo, également membre de l'équipe de campagne et par ailleurs fils du village Nkang, "l'équipe que nous composons est inclusive. Elle comprend des membres de l'ancienne opposition, des PDGistes et acteurs de la société civile. C'est donc la preuve qu'il s'agit d'une question qui se situe au delà de nos considérations politiques. Ce samedi 16, nous devons tous choisir le bulletin vert qui renvoie au OUI"', a-t-il lancé tout en invitant les populations à ne pas écouter les perfides trompeurs.

"Après cette causerie qui a marqué le lancement de la campagne en faveur du OUI dans le canton Woleu, nous avons subdivisé notre équipe en trois groupes afin sillonner l'ensemble du canton d'ici vendredi pour faire le même exercice d'information et de sensibilisation sur le projet de constitution mais surtout pour véhiculer le même message en faveur du OUI", a indiqué Jerry Bibang, également membre de l'équipe de campagne.