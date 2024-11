Gabon: Référendum 2024 à Ndende - Les équipes optent pour une campagne de proximité

La campagne référendaire bat son plein à Ndéndé depuis lundi 11 novembre. Les équipes sont sur le terrain pour une campagne de proximité. Les activités se déroulent partout dans les villages du département de la Dola et dans les quartiers de la commune de Ndéndé.

Pour la seule journée d'hier, les équipes ont investi le terrain et sont allées auprès des habitants des Moussambou, Mourebou, Isinga, Mougali, Ngoussou, Niganga, Tsangui. Puis dans les quartiers, Malaba, Mbegou, Midanda. Elles étaient accompagnées du ministre des Transports, le Capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma et de Yves Fernand Manfoumbi, l'un des responsables de campagne dans le département de la Dola et la Commune de Ndéndé .

Cette campagne de proximité vise à Informer et sensibiliser des populations sur pourquoi voter le "OUI" ? ou comment voter ? En langue maternelle ou en français, le message véhiculé partout ou les équipes sont passées est restée le même : "aller voter massivement pour le "OUI" le 16 Novembre".

Les femmes ne sont pas en reste également dans cette campagne référendaire du côté de Ndéndé. "Tout se passe bien, nous allons nous battre avec la dernière énergie pour que les populations de Ndéndé aillent voter massivement.", a expliqué la chargée des femmes, Gysèle Itoumba.

Pour la deuxième journée, ce mardi 12 novembre 2024, les équipes se rendront dans les villages Moungola, Nyanga Yougou, Mounigou, Mbadi, Kouangou, Mbegui, Irougou, Nanga, Ferra.

Comme annoncé par le Ministère de l'Intérieur et conformément au décret n°0410/PR/MIS du 21 octobre 2024, la période de campagne électorale qui a débuté le 6 novembre à 00h s'achève le 15 novembre 2024 à 24h.

Plus de 850 mille électeurs vont se partager entre le OUI et le NON lors de cette consultation populaire. Une étape clé vers l'organisation de la présidentielle en aout 2025 qui marquera la fin de la transition.